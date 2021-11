El poder sanador del perdón

Constantemente la vida nos presenta oportunidades de ejercitar el perdón. Los hechos o eventos en los que se pone a prueba nuestra capacidad de perdonar pueden clasificarse en tres grupos:

Hechos desagradables: como cuando recibimos una respuesta incómoda de alguien, cuando nos hacen una mala expresión, un gesto que no deseábamos o simplemente cuando las personas que queremos no nos ofrecen aquel detalle que estábamos esperando.

Eventos tristes: Otras veces, los hechos son más dolorosos: personas que nos rechazan, desprecian o se expresan mal de un ser querido, que roban, quitan algo valioso, insultan, calumnian, dan la "puñalada por la espalda", critican sin piedad, humillan o "abofetean".

Heridas profundas: actos crueles y brutales que causan un gran dolor en el alma y que se vuelven difíciles de sanar, como: mutilación o asesinato de seres queridos, actos de violación y toda clase de daños físicos o psicológicos. Incluso, una enfermedad crónica puede enemistarnos con la vida, con nosotros mismos, con Dios.

Son tres niveles distintos de daño, que van desde los más superficiales hasta los más desalmados. ¿Para cuál de estos aplica el perdón? En realidad, para los tres, incluyendo el tercero. No es fácil, es una verdadera proeza del alma.

Si supiéramos comprender no haría falta perdonar. Las personas perjudican a otras como consecuencia de las propias debilidades humanas. El perdón no busca solamente favorecer a la persona que nos ha afectado, sino, sobre todo, es un acto de enorme caridad hacia nosotros mismos. Posiblemente no haya nada más liberador que el perdón. De hecho, la mejor y seguramente la única manera de sanar una herida es perdonando a quien la haya causado.

Cuando perdonamos soltamos nuestra carga, nos desprendemos de todas nuestras ataduras. No podemos recuperar nuestra paz mental sobre un hecho doloroso si no logramos absolver a quien lo causó, aunque esa persona no haya dado muestras de remordimiento o aflicción.

No sufre tanto "la persona que no es perdonada" sino "quien no perdona". Recordemos que no sufre quien es odiado, sino quien odia. El resentimiento impacta enormemente nuestra salud física. Nos hacemos un gran bien a nosotros mismos cuando nos desprendemos de todo resentimiento. La otra persona no tiene que enterarse de que la hemos absuelto. Talvez no esté cerca, disponible o talvez ya no viva.

Pero ¿cómo lograr perdonar, si es tan difícil? Errar es humano, perdonar es sobrenatural, sobrepasa nuestra naturaleza humana, por lo que es preciso trascender a nuestra esencia espiritual. Se trata de absolver todos los días, de volver a perdonar en cada ocasión que se recuerde el agravio. Consiste en hacer un esfuerzo mental por pensar positivamente en el causante del daño, teniendo en cuenta que también nosotros hemos sido agresores con alguien en más de una ocasión. De hecho, a la primera persona a la que necesitamos perdonar es a nosotros mismos.

A perdonar se aprende perdonando. Cada vez que recordamos ese hecho y a esa persona, la volvemos a perdonar, hasta setenta veces siete, por la misma situación. Después de varias ocasiones en las que lo ejercitamos, la sanación finalmente llega. Absolver y olvidar no es lo mismo. Olvidar es prácticamente imposible porque sería como reprimir la memoria y no sería saludable.

La señal de que hemos perdonado es cuando recordamos el hecho sin dolor. Entonces hemos sanado y hasta es posible que nos sintamos agradecidos por las consecuencias, a largo plazo, del suceso; en actitud resiliente.