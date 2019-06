El populista cool

"Ministros, ¿están abajo?" "Sí, señor presidente, aquí a sus pies". "Pueblo, ¿está ahí?" Sí, Su Majestad, abajo estamos". "A pues apártense que voy a orinar". "¡Mójanos con tu sabiduría!", suplican los hipnotizados.

Juzgando por las respuestas y aplausos a los Nayibtuits, nos esperan 5 años de pleitesía; ojalá no suceda la pesadilla arriba descrita. En lo personal, aplaudo su ORDEN de darle in the neck al descaro del FaMiLioN; pero le critico hacer exactamente lo mismo, poniendo en planilla a sus hermanos, tío, cuñada y cherada. Razón tiene el vigilante al opinar al respecto: "si todos son lo miiiiismo".

Este no tanto, don Lencho. Fuera del mismo nepotismo, al Sultán le está funcionando su script de populista cool. Ante mis ojos, además del linchamiento del FMLN, cool estuvo su debut, frente a su pueblo, con nuestro Palacio Nacional, arquitectura de orgullo, de fondo.

Populista cool, pues ha sido nuestro primer presidente que nunca usa corbata, ni en su propia investidura. El primero en lucir gorra al revés y multicolor en sus patas, antes de meterlas. El primero en usar el ASL (American Sign Language) en discurso. El primero en tomarse las redes vía "decretuits".

Pues ahora, uso mi "decrepluma" para trasladarle, al nuevo presidente, las órdenes de mis cheros del Whats App. Si las cumple, me dejo mojar con su sabiduría, junto a su coro de ministros y pueblo hipnotizado. "Yo dejo de odiar a la golondrina", jura la lorita Pepita.

Señor presidente: Se le ordena darle in the neck a las pandillas también. Su pueblo está harto de dormir con un ojo abierto; sobrevivir extorsionado, sin esperanza, sin más remedio que unirse a la próxima caravana rumbo a Trumpland; no importa que van llegando 6,000 soldados mexicanos a la frontera sur.

Menos mal AMLO y Trump han prometido ayudar, para nuestra economía activar. Se le ordena, señor presidente, sacarle raja a esta promesa para la caída libre frenar.

Se le ordena no empalagarse con el poder; viajar en clase cumbo. ¡No más fotos de sus patas, celeste twitter golondrino, en la mesa del jet privado!

Se le ordena desplazarse con bajo perfil, no en caravana de la muerte, ni en Ferrari, como ya sabe quién. Se le ordena ser puntual, no como el mismo asilado non grato, quien llegó tarde hasta la cita con el Papa.

También se le ordena que ponga en práctica su frase, muy pronto enmarcada, a la par de su foto, en las oficinas públicas: "El dinero alcanza cuando nadie roba". Veremos si es cierto.

Más circo para el pueblo, que enterrar la memoria de Monterrosa, decapitar al frente en Twitter, y decorar paredes con su foto y frase, será si cumple su promesa de enchachar a Funes. Antes de depositarlo en Mariona, se le ordena amarrarlo en plaza pública, para que su pueblo le escupa. "Yo le voy a picotear sus manos peludas y su lengua venenosa", informa la lorita encachimbada.

Mi encuesta informal, vía Whats App, también incluyó órdenes para reducir la tramitología, para no meterse con nuestros símbolos patrios; para sanar heridas y tender puentes; para despedir a sus trolls; para educación física mandatoria en las escuelas; para mejorar la salud y la educación, eliminar al ejército, no dejar que Saca & Co. se le zafen, no abandonar el bypass del puerto, que la Selecta vaya a Catar 2022. Abrir el periférico, solucionar Los Chorros, escarbar túnel en Luceiro, domar a los buseros, amar al medio ambiente, que se haga respetar al ciclista, reducir a la mitad los 84 diputados, delete a los 23 del PARLACEN, y al ejército de asesores, suplentes y técnicos legislativos, chicha de hombre pues no sirven para nada.

En nombre de mis colegas columnistas, y de la democracia, le ordeno que no se meta con la libertad de expresión, y que en 2024 empaque sus tiliches y, con manos limpias, ¡Salú Lulú!

¿Listos para 5 años de la novela El Populista Cool? En ella, el Sultán abusa de la silla presidencial para que se cumplan sus órdenes; para hipnotizar a su pueblo; para que le rindamos culto a su personalidad.

La puesta en escena recién comienza. Esperemos que no termine en tragedia.