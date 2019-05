El porqué las apariciones de Fátima marcaron mi vida

En mi niñez, mientras estudié primaria en el colegio La Asunción, fui terriblita. No me gustaban las monjas porque mientras iba madurando notaba una falta total de sicología infantil, sintiendo cómo me coartaban mis libertades en inocentes jugarretas, yendo a parar siempre castigada donde la madre superiora. Pero entre todo y todo y poseyendo vetas artísticas con las que anhelaba ser cantante un día, me gustaban las canciones que nos enseñaban. Entre ellas –aunque no muy la entendía– destacó una: "El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría". En secundaria fui enviada al "Sacre Coeur Convent" en Canadá. Fue allí cuando conocí plenamente lo de Cova de Iría. Eran las apariciones de María en Fátima.

Estas marcaron profundamente mi vida.

Contaban las monjas que hacía entonces unos 33 años, María se había aparecido en Fátima en 1917, dejando advertencias al mundo. Ella pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Si no se hacía, "Rusia esparciría sus errores por el mundo" (después comprendí que era el comunismo).

Tenía una compañera cubana que contaba que en Cuba se estaba librando una revolución que yo admiraba, liderada por Fidel Castro. Como toda joven inexperta, soñadora, revoltosa, ignorante y profunda en mis ideas justicieras ante los horrores del dictador cubano Batista, veía a Fidel como el mecenas de aquel sufrido pueblo, sin prever lo que siempre hay detrás de un caudillo en ciernes. Ya entonces, 1952, se rumoraba que era un movimiento comunista. Yo no lo creía.

Al finalizar mis estudios pedagógicos regresé acá trayendo mil sueños. Diplomada como Soprano Lírica-Coloratura por el Montreal-Conservatory, iría becada posteriormente al Conservatorio de Música Juilliard School, NY, para perfeccionarme. Ser cantante era mi meta. Pero enamorarme, casarme y olvidar mi ambicionada carrera fueron uno.

Mi esposo, vehemente anticomunista, me fue enterando de lo que era realmente el comunismo. Para entonces ya Fidel estaba en el poder y los errores que la Virgen advirtió eran un hecho. Precisé con sorpresa que todo iba ocurriendo como profecía indiscutible, predicciones que yo desde adolescente había ido conviviendo. Discurriendo analizaba: ¿Cómo tres incultos niñitos de Fátima, perdido pueblecito europeo, hablaban de errores rusos totalmente incomprensibles dadas las casi inexistentes comunicaciones de entonces, 1917? Pero (–OJO–) ¿cómo podían anunciarlos en el preciso instante en que ocurrían en la sangrienta revolución bolchevique comunista, donde murieron millones?: –(Guerra bolchevique/rusa: febrero-octubre/1917), que culminó al subir Lenín al poder–; (Apariciones): mayo-octubre/1917, que finalizaron con el gran milagro del sol, innegable evento sobrenatural que fue presenciado por 70,000 personas, entre ellas centenares de curiosos escépticos y ateos que debieron aceptar y atestiguar lo vivido allí. Ver Google, "Testimonio Avelino de Almeida", periodista ateo del entonces famoso periódico portugués, anticatólico, O’Século.

Estos inexplicables mensajes proféticos de Fátima fueron sucediéndose uno a uno. Ir verificándolos desde jovencita impactó mi vida para jamás dudar de la existencia de Dios.

No seguí carrera de cantante como anhelaba, pero continué cantándole a María, ahora con Schubert y Bach-Gounod, ¡honrándola como Madre de Dios!

Cuando avanzas al epílogo de esta vida, creer es imprescindible. Si no... tristemente creerás cuando estés carbonizándote.

