El preámbulo constitucional y la interpretación

Nuestra Constitución contiene un preámbulo con una serie de palabras que declaran la aspiración de los constituyentes, con expresiones propias de un discurso, que suscitan talvez entusiasmo en algunos o que carece de alcance para otros. La verdad sin embargo es que reconocido está por la doctrina del Derecho Constitucional que los preámbulos resultan ser un instrumento básico para la interpretación del texto completo de la Ley Fundamental del Estado.

Entre las opiniones que se vertieron adversando algunas resoluciones de la Sala de la Constitucional que se integró de 2009 a 2018, un diputado –que todavía forma parte de la Asamblea– expresó que la Constitución no se interpreta y la Sala se atrevía a hacerlo. Es indudable que ese diputado desconocía –no sé si todavía lo desconoce– que el art. 268 CN contiene que "se tendrán como documentos fidedignos para la interpretación de la Constitución". Ahí dice que la Constitución se interpreta.

La Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución de 1983 en su Informe Único expuso: "Si la Constitución puede llamarse Ley Fundamental es porque existe un organismo y unos procedimientos capaces de hacer valer sus disposiciones y de interpretarlas no solo con el espíritu y la intención de los autores, sino de las necesidades cambiantes de los pueblos", Como se dice en el lenguaje popular "más claro no canta un gallo". Desde luego que la Constitución se puede interpretar y hacerlo cambiante en el tiempo, no interpretarla anclado en el pasado. Está en la línea de lo que escribió el polaco Jerzy Wróblesky en "Constitución y Teoría General de la Interpretación": "A la interpretación se le exige que adapte el derecho a las necesidades de la vida social para hacerlo más adecuado a esta. El derecho no debe ser un gobierno de los muertos sobre los vivos. El significado de las reglas cambia en la medida en que cambian los contextos en que opera".

Bibliografía sobre este tema se puede encontrar en autores de prestigio como German Bidart Campos en "La interpretación y el control constitucional", Ricardo Gustini en "Estudios sobre interpretación constitucional", Segundo Linares Quintana en "Tratado de interpretación constitucional", Enrique Alonso García en "Interpretación Constitucional", Christofer Wolfe en "Las transformaciones de la interpretación constitucional". La destacada jurista española Marina Gascón Abellán ha dictado cursos en nuestro país en la Escuela de Capacitación Judicial, habiéndose publicado por el CNJ "Interpretación y argumentación jurídica" con una parte "Particularidades de la interpretación constitucional". Los libros de Derecho Constitucional tienen entre sus temas el de la interpretación, así por ejemplo el Manual de Derecho Constitucional de El Salvador de Bertrand Galindo padre, Kuri, Orellana y Tinetti, desarrolla ese tema de la interpretación constitucional. Debería la biblioteca de la Asamblea Legislativa adquirir la bibliografía mencionada antes, para ilustración del cuerpo legislativo, o si ya se tienen dichos libros, remitir el listado a los señores diputados, para evitar que emitan opiniones tan fuera de lugar como la del diputado a que nos referimos, que por cierto es licenciado en ciencias jurídicas. No, no puede ser posible –aunque lo es– que desconozcan lo referente a la interpretación constitucional.

Descartado está ha dicho la Sala de lo Constitucional desde hace más de 30 años aplicar en todo caso la interpretación literal. Entre tanta jurisprudencia al respecto. Cito una en HC 21-2000: "Los métodos o reglas de interpretación tradicionales resultan inadecuados o insuficientes cuando se trata de la interpretación de las reglas constitucionales, en las cuales se descarta por completo la interpretación literal".