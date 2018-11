El precio de la gabacha blanca manga larga

"Ponerse esa gabacha es como el salto del hombre en la luna, es pasar de estudiante externo de medicina al interno que será llamado doctor por los residentes, las enfermeras, el personal y los pacientes", explica embargado aún con los sentimientos de aquella noche, cuando dejaría de usar la gabacha manga corta de externo.

El 1 de enero, Claudia, una compañera de estudios, recibió el año nuevo en la capital a 250 kilómetros de su pueblo, "aún se escuchaba el sonido de algunos cohetes cuando me presenté bien de madrugada al hospital con mi gabacha blanca manga larga", recuerda mientras escribe en un maltratado expediente gris.

Un promedio de 500 estudiantes de la Universidad de El Salvador y varias privadas comienzan su 7.º Año del Doctorado en Medicina General en las primeras horas de año nuevo en hospitales nacionales de Primero, Segundo y Tercer Nivel, así como en unidades de salud, donde pasarán todo el año rotando por diferentes servicios, examinando enfermos reales, anotando indicaciones, prescribiendo medicina y siendo evaluados constantemente por residentes, jefes de unidades especializadas y hasta directores.

Un interno cumple una jornada laboral de entre 10 y 36 horas combinadas entre atención a pacientes y pruebas académicas. Es, literalmente, un empleado del sistema de salud y un poco menos del 50 % (seleccionados por mejor CUM) reciben un salario de unos 410 dólares líquidos, el resto se las tendrá que arreglar solo con la ayuda de su mamá o su papá que son profesionales, empleados, obreros y comerciantes; y algunos por el contrario venderán golosinas, lapiceros u otras cosas entre sus compañeros dentro del hospital para crearse un ingreso mínimo.

La mayoría de los internos pasan de los 24 años, no se alimentan adecuadamente, presentan algunas dolencias físicas, y aunque el trabajo es igual no a todos les paga el Ministerio de Salud. ¿Por qué no? Es una pregunta sin respuesta de las autoridades, que tampoco controlan otros aspectos como los abusos de médicos residentes, jefes de unidades especializadas u otros que tengan alguna responsabilidad de evaluación sobre ellos.

"Por ejemplo la autoridad se quiere imponer con insultos, discriminación, acoso y comportamientos que rayan con abusos de autoridad", me revela Julia, que proviene de una familia de profesionales de la medicina. No faltan las amenazas de un residente con los, ya casi olvidados, castigos "Sa-Mingo" (turno de sábado a domingo) o el "Lu-lu" (de lunes a lunes).

Alberto le quita llave a la puerta del cuarto de internos del Rosales y me encuentro con fugas de agua, paredes manchadas, camarotes con colchones o sin ellos, y chatarra que lo clasifica como una bodega o peor aún como una "casa destroyer".

El trato de algunos médicos –porque hay verdaderos maestros de medicina– y las condiciones de aprendizaje hacen del 7.º año de medicina una prueba de resistencia y ratificación de la convicción de estos jóvenes de ser profesionales de la medicina en un país de tercer de mundo como El Salvador, donde serlo se convierte en un apostolado.

¿Cuántos de ellos se volverán mercaderes de la medicina? Solo el tiempo lo dirá, pero con unos cuantos que no olviden la noche del 31 de diciembre, cuando no pudieron dormir por la emoción de la gabacha blanca manga larga, los pobres seguirán teniendo esperanza y Dios bendecirá sus vidas pues habrán sido siervos fieles, que cumplieron con la enseñanza del mejor médico: "estuve enfermo y me cuidaste".