El presente y futuro de la forma de trabajar

En el año 2016, la firma Deloitte llevó a cabo una investigación acerca del "Futuro del trabajo" (Transitioning to the future of work and the workplace), el cual muestra los principales retos y oportunidades a tomar en cuenta para realizar los cambios necesarios en ámbito del trabajo. El estudio menciona que la tecnología digital está teniendo un impacto en cuándo, dónde y cómo los empleados llevan a cabo su trabajo, incluyendo la opción de trabajar "desde la casa" o remoto, posibilitando cambios en las competencias de las personas.

El internet de las cosas transforma la manera de trabajar, simplificando acciones y recolectando e interpretando data. Las nuevas tecnologías van a modificar la estructura de las organizaciones y su capacidad de adaptarse a nuevas tendencias del entorno. El estudio reveló que los encuestados (ejecutivos de diversas empresas de distinto tamaño), mencionaron que es un imperativo estratégico transformar la cultura organizacional enfocada en aumentar la conectividad, comunicación y colaboración, tres aspectos que en definitiva cambian la dinámica en una empresa. Los resultados de la investigación revelan los siguientes temas considerados de suma importancia para el futuro de la forma de trabajar en las empresas y organizaciones.

Primeramente, hay que prestar "atención a la cultura", en particular a tener una misión común, sentido de pertenencia a la organización, una comunicación "ad hoc". Para ello los cambios más importantes serán contar con estructuras y herramientas de toma de decisión más eficientes y asignar más personas y tiempo a los procesos de innovación. El siguiente tema se refiere al "incremento de la transparencia", en cuanto la comunicación para alcanzar resultados, principalmente que el trabajo hoy puede realizarse por medio de plataformas móviles, fuera de las instalaciones y que buena parte de los empleados tienden a ser "outsourcing". El "liderar las expectativas generacionales" es otro tema relevante, ya que las organizaciones enfrentan el crecimiento de los "millennials" en los puestos de trabajo, por lo cual, gerenciar a través de generaciones que van desde los 20 hasta los 70 años será un verdadero desafío. Las organizaciones deberán construir ambientes de trabajo flexibles y dotados de herramientas que permitan a cada empleado ser colaborativo e intercambiar ideas fácilmente con transparencia. La incorporación de tecnología, por medio de plataformas digitales móviles, "machine learning" hasta inteligencia artificial, vuelve compleja la coordinación para que interactúen humanos y "máquinas", creando el máximo valor para la empresa, sus empleados y los clientes. La demanda será por lideres que promuevan nuevas formas de trabajo y que sepan conducir los cambios que vienen. "Medir el impacto del negocio" es otro tema del cual los encuestados esperan que el trabajo colaborativo y la comunicación brinden resultados, entre otros: identificar nuevas oportunidades de negocio, incrementar la innovación, mejorar la atracción y retención del "top talent", mejorar la eficiencia en costos y acelerar el "time-to-market". El siguiente tema es "crear contexto", que implica cambios en la forma de trabajar en los próximos años, en donde se dispondrá de herramientas sofisticadas de colaboración, los equipos se construirán virtualmente y la plataforma móvil será la dominante. Finalmente, el tema de "construir redes y no jerarquías", en donde el foco de atención estará en facilitar el intercambio de ideas, permitiendo el flujo conversacional de manera transversal y empoderando en autonomía a los equipos e individuos de ir hacia adelante. Las organizaciones se manejarán transversalmente.