El presidente cambia la historia nacional. Primera entrega

En la graduación de los cadetes de la Escuela Militar, la noche del 26 de noviembre, el presidente Bukele pronunció un discurso que, curiosamente, no ha sido utilizado por su aparato de propaganda, pero que es, sin duda, el discurso más esclarecedor de lo que realmente su gobierno está haciendo.

Esta pieza merece un serio análisis, trataré de hacerlo en dos o tres entregas. La primera es que el Sr. presidente esa noche cambió la historia del país, y pretende una "nueva" historia de lo que constituye el evento más importante y trascendental de nuestra política contemporánea: la guerra civil y los Acuerdos de Paz.

Respecto a los Acuerdos de Paz, su planteamiento es claro: "En 1992, cuando se firmaron unos documentos mal llamados Acuerdos de Paz que básicamente fueron un acuerdo de dos cúpulas civiles, negociando en nombre de los que habían dado su vida y habían arriesgado su vida por lo que ellos consideraban correcto". En buenas palabras, para el presidente Bukele, todo el proceso de superación de la guerra civil que sufrimos durante 12 años fue un grave error, desconociendo la valoración, no solo del pueblo salvadoreño, sino de toda la comunidad internacional de lo positivo que fueron los Acuerdos de Paz. Si algo caracterizó el inicio de la década de los noventa fue precisamente el creciente consenso de todos los sectores de la sociedad en la necesidad de una solución política al conflicto. El presidente, al ignorarlo y negarlo, no solo comete un grave error histórico, sino que desprecia a la mayoría del pueblo salvadoreño.

El presidente Bukele tiene una percepción de la guerra totalmente equivocada y califica a las negociaciones de paz como un acuerdo de "cúpulas civiles" a espaldas de las Fuerzas Armadas, lo cual es una mentira, pues no solo el gobierno de ARENA, sino el de Estados Unidos, mantuvieron al tanto al Alto Mando de las FF. AA. durante todo el proceso de más de un año de negociaciones y los militares, junto con los civiles, celebraron los Acuerdos de Paz. Diera la impresión que nuestro presidente no estuvo en el país durante la guerra y las negociaciones y nunca se enteró o no lo quiso, de lo que los periódicos, la radio y la TV del país y de todo el mundo divulgaban.

La participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de negociación fue real, uno de los negociadores gubernamentales era un alto oficial retirado; y aun antes de la firma de los Acuerdos, había empezado a funcionar la Comisión de la Paz (COPAZ), que fue la supervisora nacional de los Acuerdos de Paz, formada por 2 altos oficiales en nombre de las FF. AA., 2 comandantes del FMLN y dos representantes de cada partido político y que era presidida por el arzobispo de San Salvador.

Afirmar que se trataba de "dos grupos de civiles" como negociadores "a nombre de" los militares es negar el alcance de las negociaciones, que, si bien eran entre los dos entes Gobierno y FMLN, ambos daban a conocer a través del mediador de la ONU los acuerdos a que se llegaba, y lo más grave es que el presidente Bukele aún no se ha dado cuenta de que lo que se negoció no solo fue el fin de la guerra, sino todo un conjunto de reformas al sistema de gobierno de nuestro país, que necesitaron importantes cambios en nuestra Constitución y fueron aprobadas unánimemente por dos Asambleas Legislativas y que gozaron de un gran apoyo popular como pocos se han visto en nuestra historia.

Es triste decirlo, pero el presidente de la república oficialmente está negando nuestra historia.