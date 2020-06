El presidente de la República no puede chantajear a las instituciones

En las últimas semanas, el presidente de la República ha manifestado –al menos en dos ocasiones– que de no aprobarse o ratificarse los préstamos solicitados a la Asamblea Legislativa no pagarán los salarios de los empleados de dicha institución. También ha dicho que la misma suerte correrán los miembros de la Sala de lo Constitucional, debido a que considera que este tribunal ha emitido resoluciones que afectan al Órgano Ejecutivo. Además de constituirse en una reacción inmadura por parte del mandatario, se trata de una grave violación al principio de separación de poderes.

Desde el momento que se postuló para la Presidencia de la República, el presidente Nayib Bukele sabía el sistema y las reglas democráticas a las que se sometía. Hoy no puede alegar su ignorancia o desconocimiento a conveniencia, señalando que la labor de estas instituciones busca perjudicar su gobierno o que no son en favor del pueblo. El presidente de la República sabe que hay tres Órganos fundamentales del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (art. 86 de la Constitución). Y que ninguno está por encima del otro, sino que todos se controlan mutuamente.

El art. 121 de la Constitución señala que la Asamblea Legislativa está compuesta por los diputados elegidos popularmente, y que a ella le compete la atribución de legislar de manera exclusiva. Esta labor no puede ser ejercida a antojo y capricho del presidente de la República. En el interior de la Asamblea Legislativa confluye una diversidad de pensamientos que también representan a sectores de la población, por lo que las modificaciones en los proyectos de ley son producto natural del diálogo y debate político. El Ejecutivo no puede pretender que el Legislativo sea un simple pasapapeles, que deben aprobar sus proyectos sin ninguna modificación. Así no funciona el proceso de formación de la ley.

Por otra parte, el art. 172 de la Constitución establece que corresponde exclusivamente al Órgano Judicial la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Además, en el art. 174 de la Constitución se crea el único tribunal del país facultado para determinar qué es o no constitucional: la Sala de lo Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución. La necesidad de autonomía e independencia para el Órgano Judicial es tal que la misma Constitución establece una cláusula de autonomía financiera: el art. 172 inciso 4 señala que dicho órgano dispondrá anualmente de asignación no inferior al seis por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado.

La asignación presupuestaria fija en una ley o en la Constitución tiene como finalidad que las instituciones sean autónomas e independientes en el ejercicio de sus labores, que no sean chantajeadas por el Ejecutivo, ministro de Hacienda o presidente de turno. Es hora de plantearse la existencia de porcentajes presupuestarios fijos para instituciones de control como el Ministerio Público o el Tribunal Supremo Electoral, pues no pueden depender de los vaivenes emocionales del gobernante de turno.

Por todo lo anterior que resultan tan graves las declaraciones del presidente de la República, pues atentar contra la autonomía presupuestaria de las instituciones, fijada en la Constitución y la Ley de Presupuesto, también es atentar contra la separación de poderes en una república democrática.