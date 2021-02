Hace unos días, en un programa de Facebook que transmite el Movimiento Libertad, uno de nuestros invitados, el licenciado Rafael Lemus, al referirse a Bukele y a su viaje hacia los Estados Unidos, en el cual no fue recibido por ningún funcionario, le comparó con un leproso y la frase me cayó en gracia, por lo que la retomo y amplío.

La verdad es que al autócrata presidente se le apetece en su megalomanía, que él es tan importante que basta con que llegue a otra nación para que el protocolo de ese país corra a colocarlo como él quiera; y como es costumbre de este histérico personaje, fue con esposa e hija para que salieran en la foto, tal como lo había hecho varias veces después de que tomó posesión a mediados del diecinueve. Es más, estoy seguro que durante el vuelo, se imaginaba cómo volvería con la noticia y fotografías del presidente Biden, a quien según él, manipularía diciendo que fue recibido y que quedaba demostrada la inmensa amistad que le unía con el nuevo mandatario estadounidense.

Pobre de quien le haya sugerido que fuera en un viaje relámpago a Washington y que le haya asegurado que lo vería medio gabinete, porque por el contrario, lo que consiguió fue que hiciera el más horroroso de los ridículos. Casi me da lástima el presidente leproso, casi... hasta que me acuerdo que es el mismo diablo y se me pasa. Ya me imagino el viaje de regreso, caída las expectativas y dándose cuenta de que el nueve de febrero de 2020 no se le olvida fácilmente a las demás naciones; me imagino el silencio sepulcral y el horror cuando se filtró la noticia; el más "cool" del "mundo mundial" no fue admitido en la Casa Blanca, pero sobre todo, como dice el valiente doctor Carlos Vela, el asunto no es que a Bukele no lo recibió el presidente Biden; el asunto es que no lo recibió el secretario de Estado; ni el encargado para América Latina de la Casa Blanca; ni el asistente del secretario de Estado; ni la encargada del portafolio para Centroamérica, quien es la asistente del asistente del secretario de Estado... es más, ni siquiera lo quiso ver el dueño del restaurante Lauriol Plaza. Al presidente leproso solo lo vio Milena su amiga, la que seguramente le habló en español, porque de inglés nada.

Iba con todas las ganas de manipular los encuentros que en su fantasía tendría con media humanidad; dicen que tanto era su afán que estaba dispuesto hasta quitarse la gorrita y usar corbata; pero todo le salió mal y hoy tenía que desviar la atención de los salvadoreños. Todo se le está cayendo a pedazos al monstruo; el 9F no se le olvida a la gente y el manejo corrupto de la pandemia tampoco. Tiene en vistas el protocolo Engels en donde casi seguramente saldrá mencionado él o buena parte de sus amigos de confianza; y las encuestas sugieren que va cayendo fuertemente su popularidad –por eso ha empezado a hablar de fraude– y por eso necesitaba un distractor, que intentó conseguir en la propuesta que hizo el diputado Velásquez sobre su insanidad mental; lo que es cierto, aunque me temo que en nada era el momento; pero tampoco lo consiguió porque nunca hubo un intento de golpe de Estado, a diferencia de lo que él hizo hace un año cuando se tomó la Asamblea.

Y por eso ha llamado recientemente a los embajadores, para burlarse de ellos y para exponerlos como si se tratara de sus aliados. Así lo ha hecho parecer los panfletos oficialistas y los pasquines al servicio del dictador; pero el tirano no cuenta con que ese nuevo intento de manipulación también será informado por el Cuerpo Diplomático a sus respectivos gobiernos y otra vez quedará al descubierto la inmensa maldad de este señor, que por mentir constantemente ha llegado a creer que nadie más nota sus falsedades; pero Dios está al lado de la verdad y por ello el mal no triunfará jamás.