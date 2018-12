El presupuesto y la política

Cada final de año al presentarse el Presupuesto General de la Nación a la Asamblea Nacional Legislativa, se discute públicamente aspectos globales, generalmente cuando el gasto o inversión tiende a desarrollar políticas de Estado, no obstante los problemas graves que suelen presentarse en su formulación se deben generalmente cuando son desbalanceados, incumplen principios constitucionales o dedicarse a ser empresario (solo promoverlos), dejando por fuera en ocasiones la prioridad de los proyectos o programas que son indispensables para el desarrollo económico y social del país, en realidad son estos aspectos los que deben estudiarse con detenimiento y no por razones políticas para entorpecer la administración pública.

Los números tan solo son indicadores de lo que sucede o que pueda suceder, si se hace o deja de hacer una actividad por parte de quien los utiliza, que se supone deben ser conocedores de los temas financieros o profesionales experimentados en la ejecución de proyectos instrumentales o materiales, es decir las cifras no se sacan de la manga de la camisa y nadie debe hacer lo que se le ocurra, para bien o para mal, igual es incorrecto juzgar si se justifica o no destinar fondos públicos en gastos e inversiones en políticas de desarrollo, educativos, sociales, deportivos, etcétera, sin conocer si tales dineros serán redituables en beneficios reales para un conglomerado o del país.

Aprobar a ciegas un presupuesto, sin conocer la veracidad de su contenido y sus consecuencias, es una aventura o una irresponsabilidad, equivale a firmar un documento público sin conocer su contenido y más específicamente si el destino está entre las normas, obligaciones o beneficios para los sectores que lo ameriten, incluyendo los gastos administrativos acordes a la realidad con austeridad, al respecto se ignora si estos pequeños y grandes detalles son del conocimiento de los legisladores antes o después de emitir sus votos, a conciencia o por presión de los jefes de fracción.

Contraer empréstitos es aún más delicado, la norma financiera en cualquier parte del mundo es que debe invertirse en proyectos o programas que obtengan rentabilidad, ganancia, sea en efectivo o en beneficio del inversor, si es el Estado quien debe percibir los frutos que produzca tendrá que ser el país o la población usuaria del servicio que se pretende favorecer, no endeudarse para gastos operacionales, cancelar intereses y cosas baladíes, por lo tanto debe haber un estimado de esos resultados adheridos al presupuesto y a qué plazo se van a lograr, ese anexo se ignora que exista para decidir si conviene o no ejecutarlos, las mentes de 85 diputados y más de 150 asesores tendrán capacidad de analizar, discernir, opinar y decidir si los montos asignados a cada gestión del sector público conviene o no; endeudarse a sabiendas que no se tiene capacidad de pago no es en sí una ignorancia, se peca de falta de vergüenza.

En resumen cabe preguntarse si realmente se revisa en el pleno ese importante instrumento financiero nacional previo a su discusión y si es suficiente el tiempo para hacerlo, porque no solo se trata de las erogaciones, sino de los ingresos corrientes que lleva implícito el incremento por el IVA, dado el alza anual del costo de vida, de los combustibles, de las multas de tránsito, los aranceles a las importaciones, a las transacciones comerciales, los impuestos de renta y muchos otros más, de acuerdo con el desarrollo que muestre la economía.