El primer acuerdo nacional debe ser arreglar las finanzas

Es muy bienvenida la presencia de Naciones Unidas y de su embajador Benito Andión para ayudarnos a encontrar Acuerdos de Nación y salir adelante de nuestros problemas hacia un Estado mejor. Esos acuerdos deben constituirse con anuencia de los partidos políticos, sociedad civil organizada y no organizada, tanques de pensamiento, sindicatos, empresarios... lo que se llaman las fuerzas vivas de la nación. Dada la urgencia de la situación fiscal, que no está cerca de resolverse. Ese debe ser el énfasis, pues es muy difícil llegar a otros acuerdos con la aflicción financiera, el país al borde del impago. Se ha manejado la situación hacendaria gastando como que el dinero fluyera milagrosamente, las soluciones temporales que han dado han sido como las de un consumidor que tiene la tarjeta de crédito topada, saca un crédito para consolidar saldos y vuelve a topar esa tarjeta y repite el ciclo nuevamente casi cada año.La tarjeta de crédito es el gasto corriente, manejando mal subsidios, contratando cerca de 60 mil empleados públicos adicionales, más que no se necesita, con sospecha que muchos son militantes del FMLN y parte de su salario va a las arcas de partido. Hemos visto despilfarros desde los lujos y seguros de los funcionarios, a temas más severos como malas inversiones en que se derrochan millones de dólares como el caso de El Chaparral, una obra mal construida en la que para poner la cereza el pastel se dio una indemnización multimillonaria a ASTALDI, movimiento que está siendo investigado por posible corrupción. Los manejos de CEL, LaGeo, la INE en lo que cito a Ernesto Rivas Gallont, persona respetable, bien informada, que descubre el andamiaje de supuestos desvíos de fondos de esas empresas a manos de funcionarios públicos, son cuestionables también los gastos en abogados y arbitrajes, a compañías extranjeras y la operación misma con el accionista extranjero de LaGeo. Todo eso suma millones que le hacen falta al público.El remedio recurrente del gobierno al tener déficits fue emitir LETES para colocarse por inversionistas, préstamos de corto plazo que al final habría que pagar y no había con qué. Cuando el FMLN tenía en la Asamblea los votos de los tránsfugas de ARENA y de sus compañeros inseparables con la mayoría absoluta en la Asamblea recurría a un crédito internacional y pagaba los LETES. Como todo mal crédito los intereses que ahora pagan LETES y eurobonos son altísimos, en esta última legislación ARENA conservó la llave ganada en las urnas para la mayoría calificada. No hubo tránsfugas y sin su concurso no se pueden adquirir nuevos préstamos. Se ha llamado a diálogo y se han puesto las premisas para un acuerdo en ese y en otros temas y la primera condición que pone ARENA de acuerdo con las recomendaciones del FMI y de cualquier manual de economía es necesario primero recortar el gasto y luego buscar ingresos sostenibles en el tiempo que no pueden ser poniendo más impuestos a los mismos. Estos gobiernos han creado más impuestos que ningún otro y han manejado más dinero que ningún otro gobierno y no se le puede seguir sacando leche a la vaca que está suficientemente ordeñada, sin duda algunos impuestos puede implementarse, como el IVA y un puesto predial razonable.Aunque se hable de diálogos, en realidad no se avanza y no sucede porque el gobierno no cumple los compromisos adquiridos y ARENA ha hecho bien por no continuar el jueguito y no dar los votos si el gobierno no se pone serio y cumple los compromisos adquiridos, esa es la primera prioridad de nuestro amigo Benito Andión, hacer que el gobierno cumpla para que se desencadene los pasos sucesivos, este es el primer gran acuerdo que debe de lograrse.