El primer debate... varios ganadores

En este debate hubo varios ganadores, el primero fue ARENA que demostró que en realidad está cambiando, que no son solo promesas, la audiencia fue altísima según primeras encuestas.

El segundo ganador es la democracia y la institucionalidad del país, pues el ejemplo de la mayor fuerza política del momento, avanzar en democracia e institucionalidad, es lo que la gente quiere y seguramente el proceso influirá mucho en nuestra vida democrática.

Los tres participantes ganaron algo, si bien en mi criterio no hubo un ganador contundente, quizá Calleja con muy leve ventaja, la gente los conoció mejor y mostraron virtudes que los potencian ante el gran electorado, si bien serán electos por el pequeño padrón de ARENA, 125 mil votos, los votos que buscan para ganar la presidencial, han sido influidos por este y los siguientes dos debates.

Algo importante es que este primero mostró para desmentir rumores de los malintencionados, de los chambrosos y de los que tienen intereses propios, votantes y no votantes de ARENA, mucho de los comentarios y dudas negativas han salido o han sido potenciados por grupos de campaña de los contrincantes que son y los que pueden ser.

La más relevante y que ha sonado mucho es que el COENA ha cargado los dados a favor de uno de los candidatos. Aquí se mostró con claridad que quienes manejan autónomamente el proceso electoral es la Comisión Electoral Nacional, la CEN, sin que el COENA tenga nada que ver estatutariamente, la dirige una persona muy recta y con carácter, Ricardo Martínez, de quien tenemos el mejor concepto, igual me lo han dicho dos de los candidatos con que he conversado, uno de ellos me expresó ayer en la mañana que aunque le incomodaron algunos cambios de última hora en el formato del debate, no hubo señas de ningún sesgo.

El otro rumor-temor es que la campaña se iba a poner muy caliente, quedarían heridas y ARENA quedaría debilitada y dividida. Vimos a los tres candidatos comprometerse públicamente que en caso de perder colaborarían con el ganador y con el partido unidos. Gran ejemplo en nuestro país en que los egos y los celos nublan vistas y corazones. Ganancia para los tres.

López Davidson está lejos en las encuestas, pero sus repuestas y presencia fueron buenas, estoy seguro de que los otros tomaron nota para el siguiente.

Simán mostró carácter, personalidad y seguridad, que ya le habíamos visto en la ASI, pero son foros diferentes, este era nacional y no en su patio, ese fue lo que más impresionó a la audiencia.

Calleja exhibió humildad y moderación, algo muy apreciado en el país en que la prepotencia es rechazada. Su juventud, apariencia y clic con la audiencia joven (según encuestas de ayer en la mañana) lo hacen ver como mejor contrincante de Bukele si corre. En este punto, que tocaré extensamente en otro, hay que estar claros que los métodos de lucha de ese posible candidato son muy diferentes y Simán también puede.

Cualquiera de los dos sería un buen presidente, ambos tienen fuerte fibra moral, valores importantes, rescatarían la decencia en la política nacional.

Dos consejos al Comité de debates, déjenlos expresar libremente por qué creen que debíamos votar por él, qué lo hace mejor que el contrincante.

El segundo es, si gana ¿apoyarán el Plan El Salvador Seguro con algunas modificaciones? La seguridad es el problema más asfixiante y complejo, debemos saber qué piensan. Ayer en la mañana lo conversé con Rodrigo Ávila, que conoce bien el tema y piensa como yo.