El primer milagro de 2017 – un día sin lágrimas

Lee también

El miércoles 11 de enero, por primera vez en 2 años, grupos criminales, policías, grupos de exterminio e individuos con armas, decidieron abstenerse de usarlas. Por primera vez en 2 años, ningún salvadoreño fue asesinado. Pasó casi desapercibido, porque que nuestro refugio ha sido el sueño, y después de una larga y tenebrosa noche, nos cuesta abrir los ojos. Nos duele y cuesta ver la luz.Como ciudadana quiero agradecerles a los policías, a los militares, a los jóvenes de las pandillas, a los que han decidido unirse a un grupo de exterminio animados por la ira de un país tan injusto y tan impune, a todos aquellos que tienen un arma y deseos de usarla: Gracias por no dejarse manipular por la violencia.Nuestras tienen madres derecho a vernos crecer, nuestros hijos a gozar de nuestro amor, nuestros hermanos a sentir nuestro apoyo, y nosotros mismos a vivir en un país que, a pesar de todo, nos es fuente de orgullo.Quiero felicitarlos por haber rechazado a la violencia, al menos por un día. Gracias a ustedes cientos de madres, padres, hermanos e hijos, el 11 de enero no tuvieron a nadie a quien llorar. Agradecerles porque demostraron ser capaces de actuar sin desprecio a la vida. Un día en que quizás comprendieron que detrás de las letras, de los números, de los uniformes oficiales, somos hombres y mujeres de carne y hueso, con madrecitas que sufren, que todos compartimos los mismos sueños y también los mismos retos y que el verdadero enemigo no somos nosotros mismos, sino la violencia que nos denigra a diario.Cualquier cobarde con un arma intimida, pero el verdadero valiente es aquel que se para desnudo ante el mundo con nada más que su conciencia, su honor y palabra. La verdadera autoridad no necesita de balas. El verdadero honor no se defiende a palos.Hermanos salvadoreños, la violencia humilla a quien la ejerce, nace del miedo, y nosotros no somos un pueblo de humillados. Los salvadoreños no le tememos a la muerte, le tememos a la humillación. Pero, ¿acaso no humilla tener que esconderse detrás de un arma? ¿De un uniforme? ¿De unos números o letras? Hermanos, el verdadero reto es amar y reconocer nuestra dignidad intrínseca, esa no la da nadie, ni un arma, ni un grupo, ni un uniforme. Esa solo la podemos cultivar nosotros mismos, practicando el respeto y el amor. La verdadera valentía es atrevernos a vernos reflejados en el otro, por quien corre la misma sangre.Por eso, como ciudadana me comprometo a no pedir venganza, porque incluso aquellos sin armas hemos sido partícipes de la muerte al pedir que se sigan matando.Los ciudadanos que creemos en la vida y en la paz rechazamos a un gobierno y líderes tan empequeñecidos que no ven más solución que la cobardía de las armas.Policías, jóvenes en pandillas, y militares valientes, a todo aquel que el 11 de enero se abstuvo de apretar el gatillo: Gracias.