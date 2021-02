El problema no es quiénes salen, sino quiénes son electos

La campaña política actual en materia legislativa se reduce a un argumento muy sencillo: que salgan los diputados actuales. El problema que yo encuentro en esa campaña es que no hay información suficiente para definir quiénes van a ser los diputados que nos representarán entre 2021 y 2024. Eso es como que en una empresa estemos molestos con un empleado que maneja todo el sistema de cómputo de la empresa y tomemos la decisión de despedirlo, pero sin tener a un reemplazo adecuado.

La campaña actual tiene una alta dosis de emotividad basada en el odio y desprecio que el presidente Bukele y los miembros de Nuevas Ideas han generado alrededor de los diputados actuales. Pero no hay sustancia en la campaña sobre qué proponen. Todo se reduce a que van a aprobar todo lo que el presidente Bukele quiera que le aprueben. De lo poco que se conoce de los candidatos a diputados de Nuevas Ideas, muy pocos están capacitados para esa labor y se sigue el mismo patrón que se siguió para elegir al gabinete de gobierno: no importa que no tengan los conocimientos, ni la capacidad, lo único que importa es que sean leales a ultranza al presidente.

Una democracia se basa en el concepto de la separación de poderes y su supervivencia depende justamente de que no haya un presidente de la República que le dé ordenes al presidente de la Asamblea Legislativa, ni al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo reduzco a la figura del presidente de cada Órgano de Estado para simplificarlo, pero la esencia es que el Órgano Legislativo y el Judicial sean independientes del Ejecutivo para mantener un sistema de pesos y contrapesos. La concentración del poder en manos de una sola persona a través de la historia siempre ha terminado en una dictadura y en graves violaciones a los derechos humanos.

La gran mayoría de las encuestas indican que Nuevas Ideas va a ser el gran ganador en las próximas elecciones y que obtendrá entre 43 y 46 diputados, con lo que alcanzará la mayoría simple (esa misma proporción fue la que obtuvo el PDC en 1985, 33 de 60 diputados). ARENA, FMLN, PCN y GANA serán los grandes perdedores. Es probable que el FMLN, ARENA y GANA obtengan menos de la mitad de los diputados que tienen hoy en la Asamblea Legislativa y el PCN podría quedar reducido a su mínima expresión. Es decir que entre esos cuatro partidos podrían pasar de 79 diputados que tienen en la actualidad a 33 diputados. Eso dejaría para PDC, VAMOS, Nuestro Tiempo, CD y un diputado independiente un total de 5 diputados.

Para lograr un cierto equilibrio de poderes se requiere que los partidos que claramente son oposición al gobierno actual obtengan al menos 29 diputados. Si pudiéramos catalogar a VAMOS, Nuestro Tiempo, PDC, ARENA y FMLN como la oposición, todo parece indicar que entre los 5 partidos podrían obtener alrededor de 33 diputados. Si este fuera el resultado de las elecciones, el bloque Nuevas Ideas-GANA-CD-PCN obtendría un total de 51 diputados.

Todos los salvadoreños tenemos una gran responsabilidad para con la patria el próximo 28 de febrero. Es fundamental que salga a votar más del 50 % de la población mayor de 18 años que posee DUI y que meditemos profundamente nuestro voto, no dejándonos llevar por pasionismos, ni dejarnos arrastrar por las calenturas y los odios que llevan adentro los miembros de la clase gobernante actual.

Les recomiendo investigar bien la hoja de vida de los diferentes candidatos a diputados y que así como uno vota por la persona de un alcalde, así mismo debemos tomarnos el tiempo de escoger a las personas que queremos que nos representen durante los próximos tres años en la Asamblea Legislativa. Preservemos nuestra democracia votando por los más capaces, independientemente del partido por el que están aspirando a ser diputados, porque al final del día, no es un partido político el que se sienta en cada curul y en cada comisión de la Asamblea Legislativa, sino personas individuales que con su propia conciencia tienen que respondernos a los que los hayamos elegido.

Nuestra República está en una encrucijada, en un punto de no retorno, pidamos sabiduría a Dios y hagamos lo que más convenga por el futuro de nuestros hijos y nietos.