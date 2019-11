El proyecto de reforma integral de la Ley de la Corte de Cuentas. Fortaleciendo el diseño legal del Organismo Superior de Fiscalización

Con ese ánimo, se han puesto en práctica los mecanismos modernos de participación ciudadana que han dado como resultado la elaboración de una propuesta consensuada con todos los sectores de la sociedad civil, dado que el mismo se colocó a disposición del público para la respectiva consulta, permitiéndose los comentarios, observaciones o recomendaciones de la población, que han sido tomados en cuenta en este especial esfuerzo.

Algunos de los cambios más relevantes que se incluyen están relacionados con la ratificación expresa de la independencia funcional, administrativa y presupuestaria, partiendo de que tal institución es un organismo de rango constitucional independiente del Órgano Ejecutivo y por ende de los demás Órganos e Instituciones de la Administración Pública, ya que sus atribuciones y funciones tienen origen al más alto nivel normativo, lo cual contiene como contrapartida el deber de realizar la fiscalización de manera imparcial para garantizar el buen manejo de los recursos públicos y confirmar su rol correctivo, ante el cometimiento de irregularidades.

El ejercicio de la función de control gubernamental de forma independiente es un atributo esencial y definitorio del funcionamiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, tal y como lo determina la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (INTOSAI) en la declaración de Lima, en tanto que un ente máximo de control de la administración de los bienes del pueblo no puede estar sometido a intereses que no sean los estrictamente constitucionales y legales, ni a las asignaciones presupuestarias que le otorgue un órgano estatal sujeto a su fiscalización, ya que por esta vía se le podría presionar para que no cumpla sus funciones de forma eficaz y transparente.

Es así que la independencia y su fortalecimiento están reconocidos en la jurisprudencia constitucional nacional, pues existen sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que concluyen que esta es un atributo esencial de la CCR para desarrollar sus atribuciones constitucionales.

Sobre el particular, el art. 2 del Proyecto de Reforma Integral establece la independencia presupuestaria de esta EFS, para tal efecto la Corte elaborará y remitirá anualmente el proyecto de presupuesto correspondiente al Órgano Ejecutivo para que el mismo se incluya en el Presupuesto General de la Nación, dejándose la salvedad de realizar ajustes consensuados entre las instancias pertinentes que en nada afecten el ejercicio de las atribuciones y funciones conferidas, materializadas en el cumplimiento del proceso de fiscalización en su doble aspecto: administrativo (auditorías) y jurisdiccional (juicios de cuentas), los cuales sufren actualizaciones en pro de la integridad pública en el mencionado proyecto, iniciando por la adaptación normativa tendiente a asegurar la inexistencia de zonas exentas de control en materia de fiscalización gubernamental, para ello dejo en la palestra temas de alta relevancia, como el fortalecimiento del ámbito de fiscalización de la Corte, su competencia, control previo o concurrente y firmas privadas de auditoría, a los cuales me referiré en artículos posteriores.