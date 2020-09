El puente denominado María Chichilco, que conecta San Isidro con Torola, en Morazán, presenta graves daños por las últimas lluvias mientras que el puente se terminó de construir hace ocho meses, en diciembre de 2019. Y ya cuenta con dos intervenciones necesarias para arreglar lo que ya se podría estampillar como un plato firma de Bukele. Un trabajo de representación, un trabajo a todas luces mal hecho por diferentes razones bukelianas. Un nuevo fragmento del legado que dejará este gobierno.

El puente y su fragilidad son una alegoría primero de la misma política epónima: María Chichilco. Es un ejemplo de las personas que escogieron afiliarse a Bukele e inscribirse entonces en lo que conlleva: un fanatismo. En este caso, Chichilco, que no es la única, está totalmente atrapada en el huracán bukeliano, obligada a bailar como un títere al ritmo dictado por el jefe de orquesta, de defenderlo e incluso de ensalzarlo a costa de toda razón y racionalidad.

Hace unos días, en conferencia de prensa, Bukele habló dentro de sus monólogos infinitos de unas construcciones de los gobiernos anteriores que se derrumban. Dijo, textualmente, esto: "Porque evidentemente si esas calles se cayeron como harina porque les cayó una lluvia es porque probablemente los que hicieron las calles se robaron el dinero de la calle. Porque no es posible que una calle aparentemente moderna, de cuatro carriles, y de repente venga una lluvia, aunque haya sido una lluvia fuerte, no fue un terremoto grado 9, como para que se desmoronara como que fuera harina. Entonces lo más probable es que si necesitaban 2,000 varillas de hierro, compraron 300 y se robaron las otras 1,700". Al parecer no hay nadie mejor que el pintor para autorretratarse. Y aquí tenemos a un gran artista.

El puente Chichilco es también una alegoría de cómo funciona el gobierno. Cuando se construyó el puente, Bukele se felicitó de ese gran logro: construir un puente que era necesario (lo que es cierto) y en un tiempo récord; Bukele había dicho que se haría en 45 días, en realidad la construcción se demoró seis meses, y ¡menos mal! Lo que hace el gobierno es colocar decorados de cine; en cartón, pintados, susceptibles de caerse con el primer viento fuerte, vulnerables a una lluvia, sin que sea tormenta. Desde luego, un puente ya es una construcción importantísima pero nos puede dejar preocupados con los proyectos de construcción de hospital y aeropuerto. Qué extraño que esto suene a algo que ya hemos escuchado, de esas construcciones salvadoreñas que no duran, que se derrumban, ¿como qué? Como harina, y ¿por qué? Porque se roba dinero, porque hay corrupción.

El puente es finalmente una alegoría de la situación que estamos viviendo, como vínculo, o mejor dicho, como ausencia de vínculo. El gobierno de Bukele está en una isla, es una isla. Una isla desconectada en donde se cree que reinan el dinero, el poder y la impunidad. Tres cosas que no duran para siempre. Ya prisioneros y vulnerables, sabemos que el nivel del agua no deja de subir y no quedan puentes estables para escapar. El puente que Bukele dice estar construyendo o hasta ya haber construido en un año con nosotros, un puente político hecho de verdad, confianza, transparencia, un puente hacia la historia, el bienestar y el progreso de El Salvador, ese puente, también está quebrado.