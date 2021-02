El que juega con fuego se termina quemando

El presidente Bukele ante su juventud, inexperiencia, inmadurez, falta de preparación profesional y desconocimiento de la historia del país, está jugando con fuego en muchos campos de la vida nacional y si lo sigue haciendo terminará llevando a nuestro país a una confrontación. Desde que tomó posesión hizo jurar a los militares lealtad a su persona, en lugar de lealtad a la patria, la constitución y la bandera. Ese hecho que parece insignificante tiene graves consecuencias, ya que los militares tienen una misión profesional, apolítica, de defensa de la soberanía nacional y no deben inmiscuirse en política partidaria. Esa fue la gran transformación posterior al golpe de Estado de 1979 y de los Acuerdos de Paz de 1992 que modernizaron la institucionalidad del Estado.

Los que vivimos la guerra completa conocemos el valor de la paz. En mi caso viví toda la conmoción social de los setenta, los secuestros de papás de amigos, de familiares, tiroteos, bombazos, amenazas de muerte, un constante estado de tensión sin saber si nos íbamos a poder graduar de colegio, con un ambiente de odio y de división que condujo a la muerte de decenas de miles de salvadoreños. El valor de la vida era inexistente. Recuerdo cuando llegué a Chile en julio de 1990 a estudiar mi maestría. Si moría un policía por algún hecho terrorista era motivo de tres días de duelo nacional, para ellos la vida de una persona era valiosísima. Eso contrastaba con lo que estaba pasando en nuestro país, acabábamos de pasar la ofensiva "hasta el tope" de noviembre de 1989, habíamos pasado encerrados en la casa durante una semana con ataques, balaceras, bombazos, rockets disparados desde helicópteros, bombas de 250 kilogramos disparadas desde aviones A-37 en el volcán de San Salvador, los aviones AC-47 con sus ametralladoras que disparaban 6,000 tiros por minuto sobre las posiciones guerrilleras. La guerrilla se apoderó de la parte alta de la colonia Escalón tomando como rehenes a todas las personas que estaban en sus casas y después de que se retiraron los guerrilleros de las colonias y ciudades, quedó un miedo permanente que en cualquier momento volverían a atacar.

Podría narrar muchas historias personales que viví durante la guerra, pero no es ese el objetivo de esta columna. Lo que quiero destacar es que solo los que vivimos la guerra, desde el lugar donde nos tocó a cada uno, sabemos valorar el hecho que se callaron los fusiles, que se firmó la paz y que a pesar de que no ha sido perfecto el proceso posterior, hoy vivimos en una relativa paz que es mejor que la guerra.

El presidente Bukele vive incitando al odio hacia sus contrincantes políticos con calificativos denigrantes, ensalzando el militarismo, dividiendo a los salvadoreños. Eso es inmoral, es incorrecto y peligroso. El ataque a los militantes del FMLN del domingo 31 de enero es un hecho cobarde, sin sentido y que solo augura que habrá más violencia si no se detiene inmediatamente, llegando hasta las últimas consecuencias con una investigación internacional independiente. Expreso mi más sentido pésame a las familias que perdieron a sus seres queridos y al FMLN.

Nunca he sido partidario del FMLN pero he aprendido a respetar las diferencias ideológicas, de criterios, que debemos enfrentar a nuestros oponentes con el poder de las ideas y de los argumentos, no con insultos ni con las bajezas que uno encuentra a diario en las redes sociales. El lenguaje incendiario, en un pueblo violento, que está aprendiendo a vivir en paz, en democracia, no es correcto. El pueblo salvadoreño es un cañal que solo necesita un fósforo para incendiarse y el fuego no distingue si se es miembro de un partido político o de otro, si se es niño, mujer u hombre, si se es rico o pobre, todos vamos a salir quemados.

Hago un llamado al presidente de la República, sus ministros, los dirigentes y miembros de Nuevas Ideas que paren de insultar, atacar y como personas civilizadas pasen a discutir propuestas de cómo sacar adelante a nuestro país. De lo contrario van a tener que cargar con la responsabilidad de la sangre que se derrame de sus oponentes políticos, pero también de los propios, porque en la guerra mueren de todos los bandos. Dios quiera que la sensatez llegue a Bukele y sus seguidores pronto, que las elecciones sean una fiesta nacional y no motivo de duelo nacional, porque los salvadoreños que conocemos nuestra historia sabemos que nuestro pueblo puede ser artífice de grandes actos de solidaridad, pero también de condenables actos de barbarie, que no queremos volver a vivir.