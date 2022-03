el que se enoja pierde

Sin ninguna duda un "trending topic" del momento es la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock en la entrega de los Óscar. Para quienes no se han enterado del acontecimiento, aunque lo dudo porque la noticia está en todos lados, lo que sucedió es que Will Smith golpeó a Chris Rock en la cara en el escenario de los Óscar después de que el comediante hizo una broma sobre la esposa de Will, Jada Pinkett Smith. "Jada, no puedo esperar a GI Jane 2", dijo Chris. Yo estaba viendo el programa en ese momento, pero no entendí la broma y hasta pensé que el incidente era parte del show. Pero como ahora con la tecnología ya no hay nada oculto bajo el sol, busqué una explicación en Internet. Jada padece de alopecia y ha explicado públicamente lo difícil que le resulta vivir con este padecimiento y en 2021 decidió raparse la cabeza para dejar de ocultar su problema con pañuelos y pelucas, y la broma hacía referencia a "GI Jane", la película de 1997 en la que Demi Moore interpretó el papel principal con la cabeza rapada. Pero no solo fue el golpe, Will regresó a su asiento y gritó dos veces: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu (mala palabra) boca".

Lo más irónico del caso es que minutos después Will Smith recibió el Óscar a mejor actor por su participación en la película "King Richard". Durante su discurso lloró y se disculpó diciendo: "Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. El arte imita a la vida. Parezco el padre loco, como decían de Richard Williams. Pero el amor te hará hacer locuras".

El debate general, quizás mundial, no se hizo esperar. Algunos a favor de Will y otros en contra. He leído muchos comentarios en las redes sociales y los que más me llaman la atención son los de varias mujeres que piensan que es una suerte tener un esposo que las defienda porque esto demuestra que las aman y se preocupan por ellas. La Academia de Hollywood también se pronunció diciendo: "La Academia no acepta ningún tipo de violencia". Tampoco faltaron los memes, a cual más creativo y divertido.

Aunque las noticias posteriores decían: Will Smith "como si nada" en la fiesta después de la entrega de los Óscar, no puedo imaginarme cómo debe haberse sentido Will después de perder el control en un evento tan importante y frente a millones de espectadores. Esto se evidencia en la disculpa ofrecida en Instagram el lunes: "Mi comportamiento en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

Este acontecimiento nos debiera dejar a todos lecciones importantes, destaco dos. La primera es con relación al comediante, hay un límite entre la broma y la ofensa o la agresión, nadie puede olvidar la empatía, "ponernos en los zapatos de los demás". La segunda es con relación al comportamiento de Will, las cosas no se resuelven con violencia.

No quiero juzgar a Will, solo él sabe lo que le provocó su reacción, pero sé que la Academia está evaluando las posibles acciones y consecuencias, incluso se menciona que podrían pedirle que regrese su premio y pudiera también ser expulsado de la Academia. Esto me recuerda una de las más importantes enseñanzas que recibí en el INCAE, "el que se enoja pierde".