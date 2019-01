El que se enoja pierde, piénselo cuando vote

Hay un popular dicho que viene desde muchas generaciones atrás: el que se enoja pierde. Un dicho que se utilizaba para hacer reflexionar a alguien que se sentía molesto o frustrado por una acción en cualquier competencia que participaba, y que cuando no podía resolverla a su favor y por las de ley, enojado buscaba ganar de forma irracional.

Un dicho con una reflexión que es aplicable hoy en día a la mente de los salvadoreños en edad de votar en la antesala de las elecciones. Estamos en la competencia más difícil de los salvadoreños de cara al futuro de los próximos años, tanto para quienes ya pintamos algunas canas, así como para los jóvenes que esperan insertarse al trabajo en su edad productiva, y para los niños –nietos de algunos de nosotros–, que necesitan de un extraordinario hoy, para tener las condiciones de ser buenos relevos mañana.

Me atrevo a decir que nunca antes una elección presidencial ha llenado tantas expectativas como esta, ni aun aquella después del final del conflicto.

Esta elección nos enfrenta con falta de trabajo, corrupción, inseguridad, inmigración y crisis de valores como los más importantes problemas de una lista. Y los encargados de liderar el punto de encuentro para enfrentar y buscar soluciones a estos problemas tenemos que buscarlos y elegirlos con la única forma política que nos da la democracia: a través del voto. Un sistema que ha sido un arca que nosotros los votantes sin querer abrimos con el voto para que muchos a quienes les confiamos la cosa pública se encuentren con la tentación de corromperse, porque sus valores y su naturaleza no estaban para el bien común sino para saciar su ambición por el dinero.

Y esta tentación de la corrupción la hemos vivido con representantes de distintas tendencias políticas, de género. Ricos y pobres. Blancos y mestizos. Feos y bonitos. La corrupción no hace acepción.

Pero también ubiquemos las cosas en su dimensión. Ningún partido político en sus estatutos sea de la tendencia que sea y ningún ciudadano que ha venido votando, sea del partido que sea, escribe en sus estatutos o en su decisión a la hora de elegir algún apartado que diga: te elijo presidente o funcionario para que robes. La decisión de robar es única y exclusivamente de la persona. De sus valores. De su naturaleza. No los elegimos para dictar leyes que les tapen sus actos corruptos o funcionarios que los cubran, pero lo hacen y hay pruebas de sobra. Pero lo más frustrante es que a nosotros los votantes de cualquier tendencia nos hacen parte del problema, pues nosotros los elegimos. Nosotros los reenganchamos aun cuando sabemos que son corruptos.

Y qué hacer entonces: apaguemos las luces y nos vamos. No, mi amigo. Pero ¿cómo arreglar esto?

Pues hay que seguirlo haciendo con lo que hay: votando. ¿Y de qué otra forma? Tenemos que seguir votando bajo la filosofía de prueba y error, pues hacerlo enojado porque probamos y erramos tiene también consecuencia y es una estrategia de otro tipo de corruptos que en esta campaña se están aprovechando de ello.

No, ciudadanos votantes, no dejemos que nos dividan con campañas y eslóganes. Compitamos sensatamente, porque si lo hacemos enojados porque a este partido o aquel pertenecía el presidente ladrón, o el funcionario corrupto, repito, robó el hombre, no el partido. Probamos y nos engañó la persona.

El 3 de febrero deberemos probar nuevamente. ¿Cómo errar menos? Debemos hacer un punto y aparte con el pasado electorero de campañas publicitarias. Hay candidatos que se están vendiendo como una marca, pero tienen los ingredientes venenosos en letra chiquita.

Qué necesitamos: Trabajo. ¿Quién de los 4 nos genera la confianza? Lo hemos visto en los debates. A solo tres de ellos les merecemos respeto y nos han hablado en persona. No erremos, no nos equivoquemos. El terror de las encuestas es también una estrategia manipuladora. No somos elementos digitales. Si tenemos que probar nuevamente, probemos. Confiemos nuevamente en la prueba que nos permite el voto, pero no dejemos que nos engañen con las mentiras que prolongarán el error porque estamos enojados. Reflexionemos qué candidato está limpio de la política tradicional. Quién representa de ellos la esperanza de trabajo. Esta elección es de pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos. En nuestros compañeros de trabajo. En el del campo. En el de las zonas marginales. La única manera de augurarles un futuro mejor es con trabajo. Y hay un solo candidato que ofrece la confianza de encontrarnos nuevamente con el trabajo.

El que se enoja pierde y el país no necesita enojados votando sino sensatos y conscientes de que entendamos que solo con trabajo llenaremos nuestras necesidades y saldremos adelante. Un país sin trabajo es tierra fértil para la corrupción, pandillas e inmigración.