El ratón se come al gato

Lee también

Los favores se cobran caro, si no se pagan como lo exigen, dice un dicho: “Cría cuervos y te sacarán los ojos” ahora, los delincuentes han declarado la guerra no solo a los policías, también a todo el pueblo salvadoreño, se han tomado colonias, residenciales y mercados enteros, tienen mayor poder y autoridad que la gente trabajadora y honrada.Es lamentable saber que nuestros gobernantes han perdido totalmente el control y dominio del país. Están en una persecución constante, expresidentes y familiares buscados por la justicia, todo esto debido a la falta de profesionalismo y educación, ya que ni robar pueden.Representantes de gobierno discutiendo de una forma inadecuada, alcaldes involucrados en manifestaciones causando inconvenientes al pueblo trabajador, se supone que las alcaldías son autónomas y que deben de administrar muy bien los impuestos, tasas y contribuciones especiales que reciben mensual, deberían de trabajar en mejorar las estrategia de cobros, lo interesante es que la mayoría exige el dinero para pagar salarios y dar el aguinaldo, ¡curioso, verdad!...¿Cómo pueden y permiten estas cosas? Si fueran personas con alto grado académico, buenos administradores y pensantes no se diera tanta corrupción.Alcaldes que no hacen su verdadero trabajo, sino que se dedican a ser “show”, estos deberían de realizar más proyectos educativos, donde los jóvenes puedan involucrarse en su tiempo de ocio y seleccionar jóvenes con talento, desarrollarlos y promoverlos.Lo encantador de todo es que no se hace nada, todo es como dice el buen salvadoreño “llamarada de tusa”. Nos distraemos rápidamente de la realidad, para evitar la cruda verdad.No me cansaré de decir que se debe mejorar el sistema educativo de El Salvador y que la delincuencia debe de ser destruida, no mantenida, sea este un expresidente, un funcionario del gobierno, un religioso, un hombre común, mujeres, un adolescente; sabemos que estos no aportan nada al país.Invito a los medios de comunicación que no tengan miedo, sigan diciendo la verdad, duele, pero solo así la gente puede actuar.Los canales de televisión nacional deberían de trabajar más en mejorar la trasmisión de sus programas, tomar en cuenta los valores, la educación, la cultura nacional, programas que aporten un valor agregado a los jóvenes y padres de familia, hay estudiantes que no saben cuál es el árbol nacional.Cuando un hermano salvadoreño muere en manos de otro, está bien, gracias, más oxígeno, pero cuando muere una persona de “renombre” aunque nada tenga que ver en el país, hasta lloran, dándose golpes en el pecho, ¡hipócritas!...Cuando sale una noticia que muere un delincuente en cualquier medio, los comentarios son: “¡Excelente!”, “¡Que mueran todos!”, “¡Que se acabe esa lacra!”, ¡Es tiempo de eliminar las ratas!” etcétera. Es obvio que la gente ya está cansada de todos los crímenes y violencia que hay en el país.Cuando la noticia es relacionada con los partidos políticos más rayados, la gente dice: “Ya estamos cansados de esos dos partidos”, “Cambiemos de políticos”, “Todos son unos ladrones”... Es evidente que el pueblo salvadoreño ya está fastidiado de tanta incompetencia, ignorancia, corrupción, mentiras, por parte de los políticos anteriores y actuales; solo me queda decir que “el fuerte llega hasta donde el débil lo permite”.No podemos permitir llegar a que el ratón se coma al gato, es tiempo de ver el futuro y de actuar, mejoraremos el país.La educación y la lectura es poder.