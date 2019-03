El régimen democrático necesita partidos políticos fuertes, dirigencias visionarias y estrategias integradoras. ¿Será realizable?

Nuestro sistema de vida estuvo marcado durante larguísimo tiempo por la ausencia de libertades y por el abuso rampante de los que acaparaban el poder. Basta un simple ejemplo para demostrarlo: los que tenemos suficiente edad para ello podemos dar fe de los tiempos en que la sola mención de que un civil pudiera aspirar a ejercer la Presidencia de la República era un gesto considerado subversivo, con todas las consecuencias que eso acarreaba. Desde luego, ese tipo de artificios resultantes de la caricaturización compulsiva del poder absorbente no pueden sostenerse en forma indefinida, y así los salvadoreños vimos cómo, allá a comienzos de la década de los 80, la democracia tuvo que ser aceptada como el único régimen con capacidad de sostenerse en el tiempo. Desde aquel momento, y a pesar de todos los avatares que fueron presentándose, la democracia salvadoreña sigue en pie.

Nos enfocamos en el régimen democrático, y no con un propósito meramente contemplativo, sino en función de ir en busca de su identidad más característica, ya que dicho régimen es la base de nuestra supervivencia saludable como nación y como sociedad. Y en este instante es más que oportuno destacar un dato de muy alto relieve: la democracia no es una opción como cualquier otra, sino la única fórmula de vida en sociedad que habilita la paz y el progreso en sus sentidos dinámicos naturales. Está comprobado y se sigue comprobando cada día: sin democracia lo que se activa es la ingobernabilidad, y, por ende, el desperdicio paralizante de las fuentes de energía colectiva que son indispensables para fertilizar presente y hacer florecer y fructificar futuro. Atendamos, pues, a lo que la democracia es y a lo que la democracia necesita.

La democracia no se limita al área política, aunque ésta sea siempre su expresión más visible y la que acapara más atención, y por consiguiente la consolidación progresiva del quehacer democrático requiere que se den enfoques y se activen estrategias en muchos ámbitos y niveles. Esto hay que visualizarlo como un proyecto integral, de tal modo que los distintos elementos en juego no sólo interactúen sino sobre todo se alimenten y retroalimenten mutuamente para que el resultado final vaya consolidándose en los hechos. En todo caso, lo político está en primera línea por su propia significación estructural, y en consecuencia hay que dedicarle un tratamiento de valoración especial.

Hemos puntualizado tres elementos esenciales: partidos políticos fuertes, dirigencias visionarias y estrategias integradoras. En estos días, y a consecuencia de la dinámica evolutiva del fenómeno político nacional, estos tres elementos han tomado un relieve sin precedentes. Los partidos políticos tradicionales han mostrado –específicamente en la prueba de las urnas– una especie de deterioro que no es estructural sino de perspectiva. Viene entonces la urgencia de responder al desafío. ¿Cómo? Autoanalizándose, autocorrigiéndose, autoproyectándose. Es decir, es una tarea de reciclaje multiforme, que no puede ser aplazada con ningún argumento.

Para que esto se pueda llevar a cabo es indispensable que las dirigencias partidarias se alejen de cualquier tentación autista y pasen a una práctica comunicacional no propagandística sino directamente conectiva. Dichas dirigencias deben asumir los criterios de la renovación actualizada, que debe ponerse al día cada día. Subrayamos el término "visionarias" porque se trata de superar la rutina y sustituirla por la creatividad. Y es que estamos en una época en la que el que no se renueva se pone en la vías de desaparecer.

Pero si no se dan estrategias integradoras no hay manera de irse encaminando hacia los resultados que realmente puedan llamarse tales. Y dicha integración estratégica implica ir al encuentro de la realidad, no como queramos verla sino como realmente es. Surge aquí otro ingrediente vital para el diagnóstico que conduzca a resultados efectivos y eficientes: el realismo sazonado con la sinceridad.

Nuestros partidos políticos –los que ya existen y los que surjan– tienen que hacerse responsables de su suerte, para poder seguir incidiendo en la suerte de la sociedad a la que pertenecen. Los partidos son absolutamente indispensables para que el sistema se mantenga y funcione, y eso debemos tenerlo presente todos, porque es algo que nos atañe en forma directa como ciudadanía y como ciudadanos. Hay que proveerle a la democracia todos los componentes que necesita para su sostenibilidad plena, y los partidos están en primera línea.