El régimen tendrá que morder la mano del partido oficial

A diferencia de otros temas en los cuales Bukele no se vio obligado a mostrar ninguna voluntad para reivindicar su pretendida independencia de la partidocracia de la que se ha servido, en esta situación no caben términos medios: o su partido exhibe sensatez con el presupuesto legislativo, reduce el tamaño de ese aparato y rehuye de las prácticas de nepotismo y clientelismo que critica, en especial las de su aliado Gana, o se sienta en el mismo club que el partido del cual fue expulsado, el club de los que pudieron pero no quisieron. Eso equivaldría a que se rompa la alianza electoral legislativa y a que el régimen persiga al partido oficial. Sería sin duda una idea realmente nueva. Que así sea.