El relajo de Los Chorros

Todo indica que seguiremos soñando con los 7 kilómetros más críticos del país. 7 km, en los que cientos han perdido la vida, culpa de los derrumbes y tanto accidente. Críticos, pues conectan toda la zona occidental con la central; conectan El Salvador con Guatemala; conectan importantes zonas industriales, agrícolas y habitacionales con la capital.

Críticos pues, los 7 km, se han convertido en el embudo más grande de Latinoamérica (según CEPAL), fuente de constantes trabazones, parabrisas rotos por la constante lluvia de piedras, y accidentes. Pero ningún gobierno, en más de 50 años, ha hecho algo para solucionarlo. Total, además de peligrosa, Los Chorros ahora es una vía obsoleta, que ni siquiera cuenta con hombros para empujar a los vehículos varados.

Por el bulevar Monseñor Romero transitan 95,000 vehículos diarios; por Los Próceres, 24,000. ¿Adivine cuántos transitan por Los Chorros? ¡Más de 200,000 vehículos! Una calle que nunca duerme.

Hace más de 15 años, el proyecto era conectar la Monseñor Romero con Los Chorros, por medio de un túnel en la montaña, que vendría a salir adelante de ExportSalva. Dicho túnel tendría unos 3 km de largo, y el resto autopista de 4 carriles. El presupuesto de este proyecto era de $35 millones por kilómetro. En 2018, el proyecto del túnel se convirtió en viaducto de $250 millones financiados por el BCIE, pero nacas. Túnel o viaducto, ¡algo hay que hacer!

Seguro me criticarán los troles por pensar en soluciones millonarias en tiempos de pandemia, pero les aseguro que, en los últimos 50 años, ha perdido la vida más gente en Los Chorros que por el covid. Además, el covid ha sido la perfecta excusa para disponer de miles de millones, sin rendir cuentas. Solo con la plata del hospital elefante blanco, se hubiese construido el túnel o el viaducto y hasta vuelto hubiese sobrado.

Si usted decide manejar por la mañana a occidente, y tiene que pasar por Los Chorros, lleve desayuno, llene su tanque, revise su radiador y sus frenos, cárguese de paciencia, y no se le olvide llevar un pichiche o una bacinica para vaciar su vejiga pues, tanto a la ida como al regreso, pasará mucho tiempo sin avanzar. Además, encomiéndese al Creador para que no le caiga un tetunte, y no se lo pase llevando un cafre sin frenos.

Ya dejen su cantaleta que la culpa de todo, incluyendo Los Chorros, la tienen los gobiernos anteriores. Mejor concéntrense en una solución responsable, transparente y urgente. ¿Cómo resolver este relajo?

Voto por un asocio público-privado en el que el inversionista pueda estar seguro de que el gobierno va a cumplir su responsabilidad, y no lo va a dejar chiflando en la loma a media obra. Lo bueno de un APP no solo es el conocimiento del inversionista privado; también evita la mano peluda del gobierno. Otra posibilidad es que las AFP financien la obra, en busca de mayores retornos para sus cotizantes, por medio de un sistema de peaje que garantice mantenimiento e iluminación óptimos.

Olvídense de trenes, aeropuertos, estadios y propaganda gubernamental. Primero saquen adelante los 7 km más críticos del país, para cambiar tanto accidente, trabazón y muerte, por progreso, desarrollo y paz mental.

José Afane

jafane@me.com

Columnista de LA PRENSA GRÁFICA