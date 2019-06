El respeto al derecho ajeno es la paz

Una de las primeras órdenes del señor presidente fue que se eliminara el nombre del coronel Domingo Monterrosa de la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel. La orden fue acatada de inmediato. Pero, a decir verdad, cuando el país estaba en guerra, las personas acudían a Dios y a los soldados para que defendieran la patria, pero una vez pasó la guerra, las personas se olvidaron de Dios y los militares fueron enjuiciados. Entonces debemos entender que, en toda guerra, siempre habrá muertos ya sea inocentes o culpables. De modo que guste o no, para miles de compatriotas el coronel Monterrosa fue y sigue siendo un héroe.

A diferencia de la guerrilla, que no solo secuestró y asesinó, sino que dañó una gran parte de la infraestructura del país, en consecuencia, el ejército ha sido discreto al mantener el nombre del coronel Domingo Monterrosa en algunos recintos militares, es decir en bienes fiscales y no en bienes públicos, como es el caso de los monumentos y calles con el nombre de Schafik Hándal, que fue un guerrillero, y que por declaraciones que diera en su momento dejó entrever que había asesinado y secuestrado. De modo que la orden de eliminar el nombre del laureado coronel debió tomarla el señor presidente conjuntamente con el resto del estamento militar.

Para no levantar sinsabores en el interior del ejército y en aquella parte de la ciudadanía que considera al coronel Domingo Monterrosa un héroe de guerra. Ahora bien, si de dar órdenes se trata, entonces como ciudadano le pido con mucho respeto al señor presidente que gire las siguientes órdenes: que se elimine de inmediato del portal de la web del Ministerio de Educación la Educación Integral de la Sexualidad, que a decir verdad de integral no tiene nada, ya que solo fomenta la promiscuidad en los jóvenes y enaltece los antivalores de la diversidad de género LGTBIQ.

Ruego se tome el tiempo de leer el documento de la Educación Integral de la Sexualidad, ya que en él encontrará todas las aberraciones que se les quiere imponer a nuestros hijos e hijas. Creo que los ciudadanos debemos respetar y tolerar la diversidad de pensamiento y no discriminar ni excluir a nadie, independientemente de sus preferencias y gustos, pero no es correcto querer imponer la agenda LGTBIQ a toda una sociedad que en su mayoría es cristiana. Recordemos que estamos frente a un estado laico, esto quiere decir que no cabe el adoctrinamiento de ningún tipo de ideologías o religión.

También le pido que gire orden, a quien corresponda, de que no se mancille los símbolos patrios, dado que veo que está circulando oficialmente un escudo de armas diferente al establecido con sus respectivas características en el artículo 2 de la Ley de Símbolos Patrios, ya que se le han agregado catorce estrellas, donde originalmente lleva la frase "REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA CENTRAL". A decir verdad, esto es constitutivo de sanciones establecido en el artículo 396 del Código Penal, pues es considerado un menosprecio a los símbolos patrios.

Para reforzar lo anterior, los autores Francisco Moreno Carrasco y Luis Rueda García, del Código Penal comentado, tomo II, hacen un análisis doctrinal con respecto de los símbolos patrios: "Se consagra constitucionalmente y en la tradición de nuestro ámbito de cultura que Bandera, Escudo e Himno, son los símbolos que formalmente representan oficial y públicamente al Estado, identidad acreedora de público respeto por el contenido de su representación, de ahí que actuaciones públicas que bajo cualquier forma externa (palabras, escritos, signos, actitudes, etc.).

En consecuencia, no se puede interpretar que el escudo de armas es un logotipo, porque la ley es clara al establecer sus elementos y características y su uso. Ahora bien, si lo que desean es hacer un logotipo o isotipo de la Presidencia, lo pueden hacer y tienen todo el derecho para ello, pero no se puede utilizar el escudo de armas para ese fin.