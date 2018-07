El riesgo de involución

Con frecuencia hemos escuchado que nuestro país, comparado con sus vecinos –exceptuando la siempre aventajada Costa Rica–, no anda tan mal. Claro, no tenemos un gobierno asesino como el de Nicaragua, uno ilegítimo como el de Honduras, ni tampoco una organización del Estado totalmente putrefacta, como la guatemalteca. Pero aceptar aquella noción, o implica relativizar nuestro pobre desempeño económico, cerrar los ojos ante la delincuencia desbordada y considerar que con los dos más sonados casos de corrupción ya en los tribunales, el flagelo está controlado. Implica a la vez, minimizar el riesgo de entrar en un proceso de involución en el proceso democrático, con solo que la nueva Sala de lo Constitucional se aparte de la línea jurisprudencial que trazó la anterior, bajo el liderazgo, valentía e independencia de que hicieron gala cuatro de sus miembros.

Desafortunadamente, por los vientos que soplan, pareciera que ese riesgo es más real que imaginario. Ya es del dominio público que la dilación en designar a los nuevos magistrados no está incidiendo una preocupación real para por lo menos acercarse a los planteamientos y sugerencias que con toda contundencia y razón han venido planteando insistentemente organizaciones de la sociedad civil. Por el contrario y sin el más mínimo recato, ya un dirigente de GANA hizo pública la decisión del partido de no concurrir con sus votos, si las otras fracciones no apoyan los candidatos propuestos por el FMLN. Esta es la más clara evidencia de que se está reeditando la práctica odiosa del reparto de cuotas y de que ambas –dilación y amenazas– son parte del entramado que permitiría seguir facilitando todo tipo de fechorías.

Y si ello es así, podemos decir adiós a la independencia judicial, la separación de poderes y a la justicia constitucional, que bajo la gestión de la anterior Sala se convirtieron en muros de contención para que la institucionalidad democrática no fuera socavada por intereses bastardos, no solo relacionados con determinada ideología, sino también, con el uso patrimonialista del Estado. El solo hecho de estar posponiendo la designación de los cuatro nuevos magistrados propietarios y un suplente ya le está infligiendo a nuestra joven democracia un daño enorme, precisamente porque los salvadoreños no tenemos a quien acudir cuando se violen nuestros derechos o los otros órganos del Estado atenten contra el orden constitucional, como fue la práctica durante los dos períodos en los que el FMLN detentó la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, no sobra insistir en que la inveterada práctica de manosear las elecciones de segundo grado tiene, entre sus fines principales, facilitar la corrupción de cuello blanco y garantizar su impunidad. El frenazo que pegó la Sección de Probidad para que la Corte Plena no conociera casos, sin duda de menor bulto que los atribuidos a dos expresidentes de la república, pero igualmente alarmantes por aquello de que estarían involucrados moros y cristianos, ya sugiere que el proceso de selección de los futuros magistrados tiene vicios de origen. De entrada, esto levanta grandes interrogantes sobre la solvencia con que actuará la nueva Sala, aunque al final resulten electos los menos cuestionados. En cualquier caso, ni la FEDAES ni el CNJ pueden eludir responsabilidades. El punto central sigue siendo así, qué le depara el futuro a nuestra todavía joven democracia, aunque no lleguemos a los extremos de los países vecinos.

*****

PD. Rechazamos rotundamente el apoyo del profesor Sánchez Cerén a la dinastía asesina nicaragüense.