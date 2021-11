El secretismo y las mentiras como hábitos del gobierno

Como empezó, el repunte de homicidios concluyó. Desde el gobierno se quiso explicar el fenómeno con misteriosas alusiones a unas fuerzas oscuras que no han sido identificadas por ninguna autoridad y atribuir su solución al despliegue de la fuerza pública en las comunidades que habían sangrado. ¿Preguntas? No hay a quién hacerlas, no hay quién las responda, es agua pasada según el régimen.

Esta semana, varias decenas de los empresarios más importantes de la cripto economía visitarán El Salvador, a propósito de dos cónclaves internacionales sobre el tema. Desde la esfera gubernamental ya se les intenta mentir, asegurando que no hay ningún comercio obligado a aceptar el bitcóin, pese a que la Ley aprobada de modo impopular por la bancada oficialista hace algunos meses establece esa obligatoriedad. ¿Explicaciones? No hay a quién pedírselas, en estos como en otros temas, la narrativa de Bukele es a la vez gritona y sorda.

Lo que ocurrió la semana anterior fue grave, más de 40 ciudadanos asesinados en 72 horas. Y sin embargo, no mereció ni siquiera una conferencia de prensa del gabinete de seguridad, ni un minuto del mandatario respondiendo preguntas al periodismo, ni un mensaje de solidaridad con las víctimas y sus familias. Cero.

Cuando el presidente, el vicepresidente, varios de los diputados y ministros sostienen que esto fue un acto planificado y orquestado por poderes criminales, ¿se refieren a las pandillas, a la mafia, al crimen organizado, al narcotráfico? Esas alusiones crípticas a una mano delictiva que, obviamente, quiso exhibir su poder, subvertir el orden y amedrentar a la nación, son una falta de respeto para los ciudadanos. Si el Estado ha identificado esa amenaza, debe comunicarlo con claridad, convocar a la sociedad y organizar un frente común por encima de diferencias ideológicas y de visión; dejándolo en un boceto tan difuso como lo dicte el vocero ocasional, reducen un tema así de importante a mero cotilleo, a rumor de cafetín, a pólvora para el tiroteo partidario que ya tiene harta a la mayoría.

Mantener las razones y estrategias, los diagnósticos y planes en la esfera de lo privado y de lo sectario no es gobernar, eso es apenas operar. En la oscuridad, lejos de los reflectores de la fiscalización ciudadana, de la auditoría social, rehuyendo hasta a los de suyo pobres controles institucionales, cualquier idea puede traducirse en operación pero no necesariamente a favor del interés común.

Muchos ciudadanos le dieron crédito a la promesa de Bukele de transformar la política en servicio y de poner al ciudadano en el centro de la operación del Estado, en especial al de renta baja, al marginado, al tradicionalmente excluido. Pero en su operación, son cada vez más las personas naturales y jurídicas excluidas de la información, perseguidas por hacer preguntas e invitadas a cerrar el cuaderno, o por las buenas o por las malas.

Eventualmente, la sociedad civil descubrirá de qué se trató la matanza de hace algunos días; se llevará días, semanas o meses pero la verdad aflorará a pesar de los vicios de una administración que se cree con derecho de aspirar al secreto. Mientras, por las calles, pasillos y salones de "la capital mundial" del cripto, como pomposamente pretenden denominar a El Salvador, el régimen cultivará hasta donde pueda la mentira de una ciudadanía que respira libertad económica. Sépanlo: este país aspira cada vez más a la libertad pero con menos probabilidades, víctima de una nueva argolla de matones, quizá instruidos en el bitcóin pero analfabetos de la democracia.