El servicio de cafeterías escolares

Está magnífico todas las charlas que les dan a propietarios, pero en realidad, es lo que se vive a diario. Hay hogares que solo dependen de una madre, que salen de su casa, desde muy temprano del día, a buscar el sustento diario para los hijos pequeños y talvez no les alcanza el tiempo y los deja solos, diciéndoles hay les quedan unas tortillas y una porción de queso y se preparan el café, para que lleguen temprano a la escuela; talvez estos niños no llevan ni una moneda, para comprar la modesta pupusa; afortunadamente el Ministerio de Educación les proporciona un desayuno escolar.Sabemos que en los cafetines llegan algunos maestros a desayunar con un par de pupusas y su curtido sabroso, algunas veces contaminado; los maestros que laboran por la tarde, en los cafetines toman su almuerzo. La nutricionista encargada del programa alimenticio y salud escolar no ha tomado en cuenta que los alumnos de escuelas oficiales algunas veces llevan unos 10 o 20 centavos y cómo comprarían las golosinas de los futuros programas. Ya se comenta que le quieren cobrar a los propietarios de cafetines un dólar por alumno; por decir algo, si una escuela cuenta con 900 alumnos, el propietario del cafetín tendría que pagar $900.El Ministerio de Educación, en lugar de pensar en cosas tan pequeñas, se debería de preocupar en reparar los servicios sanitarios, que no les falte agua potable, reparar los techos de las aulas. Lo que vale la pena felicitar al Gobierno y a Educación es en proporcionarles uniformes, zapatos y útiles, aunque los contratistas tengan mucho que esperar el pago por servicios.