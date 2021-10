A nivel global, el sexo femenino es 5 años más longevo que los machos. Menos guaro, menos bravado, mejor ensamblaje. Así lo informan investigadores de Yale, agregando que la probabilidad de muerte por covid es 1.7 más alta en los de Marte que en las de Venus. ¡Atención, marcianos!

Los salvadoreños salimos a bailar en el estudio (publicado en la revista Science del mes pasado), con un promedio de vida de 78 para las de ovarios, y 70 para los de testículos, dato que me parece sumamente bajo cuando la tendencia mundial es hacia mayor longevidad.

Lo que pasa es que los machos chupamos y fumamos recio, nos hartamos cualquier cosa (entre más grasa y azúcar, más sabroso); nos encanta puyar carros y motos, pedalear en nuestras calles, colgarnos de la Coaster. En el estadio, nos quitamos la mascarilla para que el himno suene más duro. Además, a diferencia de ellas, ellos preferimos aguantar el dolor que consultar al médico. "Con razón no vas donde el doctor Afane a que te mida la próstata", le cae la peseta a la lorita Pepita.

El párrafo anterior deja claro el bravado masculino. Pero hay un par de razones más (en el estudio) de por qué las guanacas viven 8 años más que los guanacos; la primera es sociológica; la segunda, biológica: 1) El hecho de que somos un país controlado por machos alfa mareros (Pedro Navaja matón de esquina / quien a hierro mata a hierro termina). 2) Las mujeres están mejor alambradas, con doble copia de cromosomas X, y sistemas inmunológicos más fuertes gracias a la hormona estrógeno.

Para acabar de amolar, concluyen los Yale boys, el sexo más débil se empieza a aturrar 5 años antes que el women power.

¡RRRRRIIIIIINGGGGGGGG! ¡Despertad, men power!

No tomemos este estudio como sentencia de muerte, pero pongámonos las pilas para al menos nivelar nuestra más débil longevidad. Para ello, debemos intensificar la lucha contra covid, adoptar un estilo de vida más sano, tomar menos riesgos (y menos farolazos), y acercarnos al médico. ¡Ciencia + Sentido Común al ataque!

El estudio de Yale me puso culío, por lo que ya me puse la tercera dosis: ¡ZAZ! Moderna sobre Sinovac (y no me salieron chichas).

(Un paréntesis para que la lora le tire flores a la golondrina, por llevar la delantera regional de vacunación –a la fecha 56.4 % de los 7 millones con doble dosis–, aplicándola con una logística impecable).

Ponerse las Ray-O-Vac, para nivelar nuestra longevidad, es mantener los niveles de toque: los triglicéridos, el colesterol, la presión, el PSA. Buena práctica es medirlos cada cumpleaños; ¡más importante que renovar la tarjeta de circulación!

Ponerse las pilas, para vivir más y mejor, es hacerle caso al sentido común. No es posible que allá afuera todos tranquilos como Camilo, campantes y sonantes, de la seca a la meca abriendo la trompa, respirando y contagiando virus.

Con razón, a pesar de que llevamos la corona regional; a pesar de que ya se aplica la tercera dosis, se murieron más salvadoreños en septiembre de 2021 que en septiembre de 2020, cuando soñábamos con la vacuna. Da tristeza tanto ataúd en lo que ayer fue la Feria.

Lo más probable es que las de estrógeno continúen sobreviviendo al sexo más débil –y ganándole la batalla al virus, pero limitemos el daño haciendo algo para, ojalá, poder cantar hasta el invierno de nuestra existencia: "Gracias a la vida / que me ha dado tanto / me ha dado la risa / y me ha dado el llanto"...