El silencio de El Salvador ante Ucrania es un desacierto

La situación en Ucrania es cada vez más tensa pese a las tratativas entre esa nación y Rusia. Y el alineamiento de la comunidad mundial es cada vez más duro, con pretensiones de neutralidad como excepción a la regla. El derecho internacional, la aparatosa narrativa rusa y la tosudez de Vladimir Putin ante el soberano derecho de Kiev de solicitar su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte son sólo algunos de los ángulos y contenidos que conspiran contra Moscú.

Sólo Bielorrusia, que luce como una rémora de Rusia, ha quemado las naves en el terreno diplomático, una decisión histórica, filosófica y económicamente comprensible; su participación en el terreno de las hostilidades parece inminente. Pero en el rol de los estados que alegan neutralidad o creen que es posible mantenerse en silencio sobre la crisis en Europa Oriental hay no sólo más de los que se habría pensado -treinta y cinco- sino algunos países realmente sorpresivos.

Uno de ellos es El Salvador, cuya posición el vicepresidente Félix Ulloa quiso resumir como que "no pronunciarse es una forma de pronunciarse". Y en efecto, el gobierno de Bukele se abstuvo de opinar al respecto en la Asamblea General extraordinaria de las Naciones Unidas, cuando se votaba por condenar o no la agresión rusa a Ucrania. De América Latina, sólo otros tres países se mostraron apáticos ante la votación: Cuba, Nicaragua y Bolivia.

¿A qué juega Bukele? La relación cubana con Rusia es de viejo cuño, orgánica, hasta puede alegarse que hay simpatía entre esos dos pueblos atendiendo a lo vital que fueron los regímenes soviéticos desde Khrushchev hasta Gorbachev para la subsistencia de su economía; Nicaragua es amigo de Moscú desde el triunfo de la revolución sandinista e incluso abrió una oficina consular en Crimea hace dos años. Bolivia no puede pelearse con ellos luego de que firmó un billonario contrato de explotación de gas natural con una de las empresas rusas más poderosas. Pero a El Salvador ¿en qué momento se le antojó la amistad con esa nación?

Las relaciones salvadoreño-rusas datan de 1992; los vasos comunicantes entre ambos países fueron nulos hasta finales del siglo anterior por obvias razones geopolíticas, de alineación ideológica de los regímenes primero militares y luego de derecha en El Salvador, y porque el influjo del poder estadounidense en todo el subcontinente producía una inercia irresistible para cualquier república centroamericana exceptuando a Nicaragua. Aunque suene peregrino, antes de considerar pertinente la apertura de relaciones con Rusia, el Estado salvadoreño las abrió con la República Árabe Saharaui Democrática.

El Salvador goza del derecho de pronunciarse o no sobre cualquier materia internacional. Y no se trata de que "los países pequeños", como dijo el vicepresidente, merezcan albedrío respecto de los bloques diplomáticos hegemónicos. Es soberanía. Pero ¿es el momento adecuado para exhibir un reposicionamiento ante Rusia? ¿La tirantez con Washington a partir entre otros factores de las listas Engel y Magnitsky, la adopción del bitcóin como moneda de curso legal y el desacuerdo en materia migratoria que ambos países mantienen desde hace año y medio no merecía una ponderación más pragmática del momento?

A falta de mecanismos de consulta popular como los que Ulloa ha prometido defender en su proyecto constitucional, el régimen salvadoreño no tendría más que decidir en materias como esta apelando al bien de las mayorías, a lo que conviene a la nación. Pero por increíble que parezca, Bukele se ha plantado en el escenario atendiendo a sus caprichos, a una agenda juvenilmente rebelde y que debe creer hasta contestataria, ignorando el mandato que los salvadoreños le confirieron hace dos años y medio.