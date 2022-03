El silencio de la vergüenza

El Salvador es el único país de América Latina que aún no se ha pronunciado sobre la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin. Es una cuestión de principios, para escoger algún lado de la historia y ser coherente con aquella cantinela bukeliana que dice que ahora El Salvador es un país ejemplar a nivel mundial. Pues claro está, la posición salvadoreña no cambiará nada al conflicto en curso, pero este sorprendente silencio en el reino del ruido y de los parlanchines dice mucho sobre Bukele.

Mientras que ha llevado semanas publicando en Twitter en inglés comentando por doquier la actualidad internacional y metiéndose en los asuntos de otros países, esta ausencia de reacción queda aun peor. Aun peor porque en la cuenta Twitter del presidente –que no se puede quedar inactiva por esencia demasiado tiempo puesto que debe mantener el abejorreo ambiente– ahora solo tenemos derecho a publicaciones sobre bitcóin y animales en relación con su nuevo hospital veterinario. Mientras el temor, las reacciones y movilizaciones se daban a ver en todo el mundo, Bukele escribía en Twitter: "#Bitcoin is good for pets!" Su último tuit en el momento el que se escribe esta columna es: "The intrinsic value of #Bitcoin is now in full display on the whole world".

Es cierto también que la posteridad de sus últimos comentarios sobre la actualidad internacional ha conocido un éxito relativo. Lo que Bukele dijo sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania es primero esto, el 12 de febrero: "The real war is not in Ukraine, it’s in Canada, Australia, France, Brussels, England, Germany, Italy... They just want you to look the other way". El 18 de febrero reaccionó a una intervención de Biden que anunciaba que Putin iba a invadir a Ucrania en "los próximos días": "The boy who cried wolf...". El 20 de febrero, respondiendo a una noticia de CNN que indicaba, según los servicios de inteligencia estadounidenses, que los comandos rusos habían recibido la orden de atacar: "The ‘commanders’ are getting 4 attack orders a week? The Biden administration is loosing all the credibility it has left. And yet, a new supposed order that didn’t happen. Weird strategy". Quizás era mejor efectivamente dejarlo ahí.

Más allá de todo eso, Bukele se encuentra enclaustrado en una posición incómoda que, al asumirla, pondría en evidencia todas sus contradicciones. Si condena la invasión rusa, estará de facto alineado sobre la posición de su vecino y gran amigo norteamericano, "The boy who cried wolf", aceptará que no tiene ni idea de lo que dice y que la verdadera guerra sí está en Ucrania. Si no condena, estará con Nicaragua, Cuba o Brasil, y si incluso apoya a Putin, estará con Venezuela. Esta situación no es por supuesto el fruto solo de unos tuits, sino más bien de toda una política de aproximaciones e improvisaciones desde 2019. Bukele está así descubriendo todo lo que odia: el largo plazo, empezando por las consecuencias de sus propias decisiones que existen hasta en su mundo de las redes sociales que en algún momento termina enfrentándose a la realidad, y la historia, con todo lo que está sucediendo y porvenir. Pero para qué preocuparse; Bukele está siempre a la altura de las circunstancias, y sobre todo de sus intereses, de sus bitcóin, y de todo lo que hay detrás.