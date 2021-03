El silencio nunca ha servido más que para ser cómplice

La epidemia de silencio ciudadano, paraíso para cualquier déspota, se siembra con la intimidación en cada conciencia por separado. Su germen es la intimidación y su motor es el miedo, las herramientas de los déspotas, de los matones, de los enemigos de la República.Renunciar al íntimo derecho de disentir y expresarlo no es pues un detalle menor; esa pequeña concesión cotidiana es lo mismo que arrodillarse ante un régimen que no se conforma con detentar el poder sino que pretende absolutizarlo y al que ser la primera fuerza política no le saciará su apetito despótico. Hacerlo es traicionar la democracia.