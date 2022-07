El silencio oficial no puede ser eterno

De la institucionalidad, la nación no puede sino esperar una respuesta clara a esas interrogantes. La posibilidad de que alguien en el gabinete vaya en dirección opuesta a los planes del Ministerio de Seguridad y que en ese afán haya violado la ley es terrible; que no haya pronunciamiento oficial al respecto y no se haya siquiera abierto una investigación al respecto es decepcionante. ¿Cómo pueden sentirse las familias a las que les han detenido a un padre, a un hermano o a un hijo por sospechas de colaborar con esos grupos ante esta incongruencia, a la vista de todo el país?