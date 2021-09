El tener una hija con embarazo en riesgo mortal, lo conozco yo

Tal riesgo mortal fue diagnosticado a una hija mía como "Placenta Accreta-Increta-Percreta".

Hace 18 años una de mis 7 hijas se enfrentó a la muerte, embarazada de su tercera hija.

Comenzó el problema con placenta previa. Aunque esta no presentaba riesgo aún a su vida. Pero después sobrevino otro problema llamado "placenta accreta", que en su forma más simple es una anormal adherencia de la placenta a las paredes del útero que puede ir en aumento o no. Posteriormente el diagnóstico empeoró sumándosele otro más grave, "Placenta Increta" y "Percreta". Esta última atraviesa las paredes del útero invadiendo la cavidad del peritoneo, vejiga, y posiblemente estructuras adyacentes, condición rarísima e infrecuente, extremadamente peligrosa para la vida de la paciente y de su bebé por grave hemorragia que definitivamente sucederá en el alumbramiento al separar placenta y útero. Mi esposo y yo estábamos desolados. Teníamos una hija amada con altas probabilidades de morir. No obstante, jamás, ni mi hija, ni su esposo, nosotros sus padres, ni el resto de la familia, ponderamos escoger entre la vida de ella vs. la de su bebé y matar a esta para salvarla a ella.

¿Qué hacer cuando por las limitaciones humanas la impotencia te golpea ante la cruda realidad de muerte de hija, nieta, o de ambas, sabiendo que el médico también teme lo peor? ¡No! ¡Ningún padre debe sepultar a sus hijos!

Cuando su obstetra nos expuso todo, humildemente nos pidió oraciones para él y su equipo de apoyo, conformado por 2-cirujano-obstetras, 1-cirujano-urólogo, 1-cirujano cardiovascular, 2-anestesiólogos, 1-pediatra neonatólogo. Todos cumplirían su decidida misión de salvar las dos vidas. Como debe ser. Hubo también en la sala un banco de sangre para tener disponibles unidades de sangre y para que la sangre perdida por la hemorragia fuera restituida y devuelta a mi hija.

Aquel día vi una valerosa madre que luchaba desinteresadamente por la vida de su pequeña, sin importarle que ella misma podría morir en el intento.

Para darle oportunidad a la criatura para que no muriera al interrumpir el embarazo, hubo que esperar varias angustiosas semanas.

La operación duró seis horas. ¡Los heroicos médicos salvaron las dos vidas! ¡Eso es ser médico!...

Y eso, Uds. deshumanizados constitucionalistas, es hacer lo indicado y no leyes según mandatos de organizaciones mundiales pro-aborto/pro-control poblacional, donde asalariadas/os feministas tienen el cometido real de lograr leyes para culminar su criminal trabajo.

Este posible triunfo actual Feminista-ONU-PNUD-IPPF-Planned/Parenthood, etcétera, lo constata el texto para reemplazar nuestra Constitución, que al alterar y cambiar su redacción o palabras originales, lo volvieron turbio, arbitrario y tendencioso: "El Salvador reconoce ‘todo’ ser humano ‘en general’, desde el instante de la concepción (si es ‘todo’ imposible ser ‘en general’) y reconoce a la vez el derecho a la vida tanto del no-nacido como de la ¿¿¿gestante???" (Insultante, tendencioso, cambiar de madre a gestante)... Y luego: "En caso de colisión de derechos de madre e hijo, la Ley (encauzada para matar) establecerá lo pertinente".

¡Reaccionemos! porque el Código Penal –que protege vida de madre e hijo– como Ley Secundaria puede y será cambiado para favorecer todo aborto. Este diferente sistema gubernamental mortal procura hacernos creer que la Ley, por serlo, es lo "correcto", pero... "la esclavitud fue legal"... "el Holocausto fue legal"... "el aborto, eutanasia, son legales en España y UE". (Y acá... ¿los dejaremos?)... La Legalidad es una cuestión de Poder, no de Justicia.