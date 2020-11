El tío Joe y el mentiroso Johnson

No somos Puerto Rico, pero El Salvador también está pegado a USA. Además de ser su “patio trasero”, compartimos una larga historia y coincidimos en nuestra visión de la vida, la libertad y la persecución de la felicidad. Nos une aún más el hecho de que el 25 % de nuestra población vive en USA, y que arriba del 95 % de los guanacos tenemos un pariente, amigo o conocido en Gringolandia. Nos une la moneda, las pupusas (le encantan a Leonardo DiCaprio) y, más aún, el chorrazo de remesas que nos mantienen a flote.

De repente, entra en escena Trump (2016), con patada al pecho; insultando, demonizando y deportando a nuestra gente; abandonando nuestro país y, por lo tanto, poniendo en riesgo nuestra democracia, seguridad y prosperidad.

Ante el ojo pacho de Trump, Bukele aprovecha para subirle fuego a su caldo de nefastas intenciones. Antes de la pandemia (9 de febrero), el presidente prueba las aguas militarizando la Asamblea y, justo cuando estaba por darle jaque mate, le suena el celular con una supuesta llamada de HOLD IT! del embajador del expresidente Trump.

Fotos de la familia del aspirante a dictador, con la familia diplomática republicana, evidencian que la tensión del 9F pasó, y una interesada amistad floreció; tan florida, que igual de mentiroso se ha hecho el gringo; oigan lo que dijo: “La amistad de Estados Unidos depende mucho de respetar la democracia, y veo mucho respeto a la democracia en El Salvador (LPG 31/10/2020).

“Johnson GO HOME!”, se escucha desde el patio. Tranquila, Pepita, el sábado pasado quedó claro que in the neck le van a dar.

No, Mr. Johnson, la democracia no se respeta cuando su buddie invade la Asamblea; atropella la división de poderes; no le hace caso a la Corte Suprema de Justicia; le cae con todo a sus opositores y medios “incómodos”, y se burla de la advertencia de sus congresistas y senadores. Eso con Biden no debe pasar.

No se respeta cuando el ejército, la policía y la fiscalía pasan de servir al pueblo a servir a la presidencia; cuando sigue el nepotismo, sigue la galopante corrupción, y existe una descarada falta de rendición de cuentas. Eso con Biden no debe pasar.

La democracia no se respeta cuando abundan las mentiras, las calumnias, los cercos militares; cuando no existe ningún plan para frenar la recesión económica, la crisis fiscal, el desempleo, la emigración y la pobreza.

Mayday! Mayday! O frenamos el caldo nefasto, o nos termina de llevar candanga. De repente, entra en escena el tío Joe en la Casa Blanca (2020), y la candanga se ve menos negra, razón del júbilo del momento.

Júbilo pues no más ojo pacho gracias al Plan Biden para la Prosperidad y Seguridad del Triángulo Norte, cuyo enfoque es prevenir el flujo humanitario a su frontera, por medio de un ataque frontal a las razones que lo incentivan.

Júbilo pues el plan tiene en la mira a la corrupción: congelando activos, cancelando visas y, finalmente, implementando la CICIES, con apoyo decidido de su embajada (obviamente sin Johnson), que también estará activamente combatiendo la violación a la división de poderes; atentos al irrespeto de nuestras leyes, y a que los narcos no anden como Pedro por su casa.

Para tranquilidad de los salvadoreños que queremos vivir en democracia, y para nuestros hermanos tepesianos y mojados, la llegada del tío Joe, y la salida del mentiroso Johnson, se siente como una bocanada de aire fresco; una especie de exorcismo; un borrón y cuenta nueva en tan sólida relación entre Naciones.

Esperemos que el viejito aguante, cumpla con su plan, y que se salve nuestra República. Ahora bien, frenar el caldo nefasto está en nuestras manos por lo que, en febrero, ¡TODOS A VOTAR!; ya vimos que sí resulta.