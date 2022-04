Es difícil e inquietante preguntarse en qué acabará la nueva secuencia abierta por Nayib Bukele en su relación con las maras. Es difícil porque la intensidad cotidiana con sus violencias e injusticias requiere ya una atención casi total. Inquietante puesto que la progresiva gradación de las acciones del presidente desde su investidura y, más recientemente, desde la introducción del estado de excepción, deja temer lo peor en cuanto a cómo y cuándo acabará el círculo infernal. ¿Acabará?

Será delicado quitarle al presidente su nuevo poder entre todos sus poderes. El domingo 24 de abril, como era de esperarse, Bukele –y mediante un proceso de vitrina en la Asamblea– prolongó un mes el estado de excepción. Pero si sigue su línea de al parecer querer arrestar a todos los pandilleros en el país, y si sigue el ritmo de arrestos anunciados oficialmente –18,000 el martes– en algún momento empezarán a disminuir, a menos que quiera arrestar a todos los salvadoreños. En ese momento preciso, se encontrará frente a la trampa que él mismo creó y tres escenarios posibles. La primera opción es que con estado de excepción o sin este, siga con los arrestos masivos cuyo número seguirá creciendo y con él, las detenciones abusivas e injustas.

La segunda –y bastante parecida a la anterior– es que Bukele juegue con la supuesta lucha contra las pandillas –que son o fueron sus aliadas– para, valga la paradoja, hacer permanecer el estado de excepción y mantener así el poder absoluto al que ha probado y que le será difícil dejar para llevar a cabo su verdadera lucha que sí le importa contra todas aquellas etiquetas y categorías que le gusta crear: las "ONG, la comunidad internacional, los periodistas, los mismos de siempre". Con estos dos primeros escenarios, la dictadura estará cada vez más cerca.

La tercera –y más optimista– es que cese el estado de excepción después de haber anunciado que detuvieron a todos los mareros del país, lo que es básicamente imposible: no es porque Bukele tiene una visión maniquea de la realidad que esta lo es. En algún momento, la frontera entre el "malo" y el "bueno" se vuelve porosa e ilegible: ¿es marero el que en un definido momento tuvo alguna interacción con las pandillas? De ser así, ¿arrestará también a sus ministros y miembros del oficialismo que negociaron con las maras? Si incluso Bukele negoció directamente con las maras, ¿es también un marero?

Por supuesto, es muy probable que no se estorbe con estas sutilezas. Nos encontraremos entonces frente al vacío: frente a la ausencia de plan, de visión, de voluntad. No es por ello que habrá paz. Al contrario, estaremos frente a lo que mejor hace el bukelismo: destruir, en vez de construir, de proponer un proyecto social y educativo para integrar a todas las comunidades y territorios abandonados dentro de la sociedad. Mientras el aparato estatal no sea digno de confianza, nada cambiará. Debido a las múltiples violaciones a los derechos de los salvadoreños, todo empezará de nuevo. Ningún problema estructural habrá sido considerado en honduras. Más que nunca, el Estado será una suerte de Leviatán únicamente compuesto por el individuo Bukele inmerso en el túnel pernicioso e infinito de la embriaguez del poder absoluto. Entre autoritarismo y arbitrariedad, solo actuará para su propia protección y supervivencia, a costa de todos los salvadoreños.