2020 será un capítulo bien grueso en el libro de la historia. Año en que un maldito bicho chino puso al mundo de rodillas, marcando un antes y un después en la vida del homo sapiens. ¡Sí que nos movió el piso!

¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo, el poder de la ciencia! afirma el superhéroe. Honor a quien honor merece: se inventaron la vacuna en tiempo récord. "Wechos, yo no me la zampo pues se me cae y se me calla el pico", informa la lorita Pepita, feliz pues hoy no se escribe de política.

No seas maje, lora, ¿no ves que es la esperanza para vivir? Yo sí me vacuno, ¿cuándo?, no sé, pero ¿cuál brazo pelo, o mejor la nalga?

Si hace un año exacto, les hubiese contado que, en marzo de 2021, los afortunados aún empleados, y toditos los estudiantes seguiríamos trabajando y estudiando desde casa, me mandan al manicomio.

Estar aún empleados es una bendición, pues el túnel que nos hizo temblar dejó a demasiad@s patitas pa qué te quiero, sin su fuente de ingreso.

Dejó a demasiad@s en hospitales y cementerios, sin derecho a visitas ni despedidas dignas. Sentido pésame.

Nos dejó frí@s y distantes, ¿y cómo no, si el mantra del año fue distanciamiento social? Se acabuche los besos, los apretones de mano, los abrazos de tambor (con 3 palmadas en la espalda).

Mandó a muchos a Chile... a chile relleno, puros modelos de Botero: regordet@s, zángan@s, propens@s a enfermedades físicas y mentales. ¿Y cómo no, si cerraron nuestros pocos parques, gimnasios, playas, piscinas, el velódromo, la pista del "Mágico"?

El túnel que nos hizo temblar paró en seco los aviones, las bicis de panadero, los hoteles, las construcciones, los centros comerciales, los club bar (como Lips), los cines, toditas las celebraciones, los conciertos, los moteles (como el Oso), los bares y restaurantes, los Uber, los Airbnb, las maquilas. Tan grave que en nuestro cielo onduló la bandera blanca, del hambre y la desesperanza.

Honor a quien honor merece: a la moral, estoicismo y espíritu de servicio de los Héroes que nunca pararon en seco, aliviando la desesperanza del prójimo. Me refiero a médicos y enfermeras, profesor@s, cuidador@s de ancianos, personal de delivery, seguridad y recolección de basura, para nombrar algunos.

Ha llegado la hora de la venganza; de poner al maldito bicho de rodillas; de buscar la salida de tan oscuro túnel, vacunándonos todos. ¡Esta debe ser la prioridad #1 del gobierno! "Yo me vacuno si traen a Funes", condiciona la lorita.

Luego de tanto encierro, saldremos a la luz más cuerudos y buxos para hacer florecer nuestro emprendimiento pandémico. Los que no nos fuimos pa Chile seguiremos con nuestro gimnasio en casa, ya sea con la pesa de cumbos de NIDO llenos de cemento o con clases de yoga en YouTube.

Pasaremos más tiempo en familia, trabajando, cocinando, jardineando, consintiendo al chucho, y hasta cortándonos el pelo en casa. Viajaremos menos, consumiremos menos y, si alcanza la rata, ahorraremos más.

Respetaremos a quien respeto se merece: nuestra madre naturaleza, y apoyaremos a las empresas que están haciendo algo por protegerla, más aún si son locales.

Saldremos del túnel que nos hizo temblar, mejores personas, más trabajador@s, un poco más pelud@s y en fachas que antes, pero sabiendo apreciar las pequeñas grandes cosas que tiene la vida.

Cuando sus niet@s le pregunten ¿cómo sobreviviste la Pandemia de 2020, abuel@? ¿Qué les va a responder?

PD: Nótese que uso el @ cuando aplica para ambos sexos; esto para evitar que tanta mujer empoderada me manche la pared.