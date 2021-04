El último paciente del Dr. Carlos Araujo Preza

Sobre la muerte, señores, hemos de hablar poco; menos aun cuando nos sentimos jóvenes. Sin embargo, no está de más que comencemos a reparar en ella como lo que es: un fenómeno natural.

En un abrir y cerrar de ojos, la juventud migra a la vejez, ley natural de la vida. Pero hay demasiados casos en los que esta migración no se da, y la muerte súbita de un ser querido nos deja un enorme vacío.

Como el vacío que recién dejó un amigo del alma. A toda prueba, un salvadoreño ejemplar, de éxito profesional, inteligente, chistoso, respetuoso y cercano a Dios. Recuerdo muchas anécdotas, sus dichos, sus carcajadas. Durante la carrera de medicina, todos celebrábamos con alegría nuestras desavenencias, pero antes de su partida, es cuando más sentí su presencia. Fui su último paciente, al cual le tendió una mano cuando me lesioné el hombro.

Sin vacilar, te moviste para buscarme un ortopeda que haría el mejor trabajo; me ofreciste tu casa, tu solidaridad. Todo un amigo sincero, lejos en la distancia, pero cerca de corazón.

No puedo creer que, siendo un experto de la enfermedad, ofreciendo tus servicios para controlarla y salvando vidas, tú mismo fuiste víctima del covid.

Te llegó demasiado pronto tu hora, y tu partida deja imborrables huellas de un amigo que siempre estuvo presente para servir.

Me pavimentaste el camino hacia mi recuperación; te aseguraste que todo saliera bien, siempre pendiente de mi progreso desde el lugar donde estabas ingresado. Aunque solo comunicados por mensajes, siempre estuviste pendiente, con buenos consejos, a pesar de tu estado delicado.

A mi regreso recibí la más escalofriante noticia: te fuiste. Me quedaré eternamente con la pena de no poderte agradecer en persona. A todos, la muerte nos alcanzará, de eso no hay la más mínima duda, por lo que hay que agradecer a los amigos, y hacerlo seguido, en vida y no cuando hayan partido.

Una estrella se ha perdido, la pandemia la apagó. Te extrañaremos todos tus pacientes, inclusive los de cuidados intensivos, donde siempre diste lo mejor.

Sabemos que cada uno de nosotros no somos más que breves pasajeros en este mundo. Todo lo que dábamos por sentado puede faltar de un día a otro. A veces un accidente, y en ocasiones, una enfermedad terminal, nos apaga la luz terrenal. Debemos tener confianza en Dios, agradecer todos los días; vivir con paz interior, y así merecernos la luz eterna el día que de esta tierra nos toque partir.