Estamos en temporada de La Liga de fútbol, pero no hablaré de ese deporte apasionante sino sobre el último partido de la vida: nuestra muerte, especialmente porque muchos seres queridos han finalizado el segundo tiempo de su paso por esta tierra sin un buen entrenador... ¿Cómo hablar naturalmente de la muerte a los niños cuando han fallecido miles de hermanos, maestros, abuelos y padres, víctimas de la pandemia?

El deceso de gente víctima de la crisis sanitaria global ha colocado un espejo al frente de cada uno, interpelándonos sobre el verdadero sentido de la vida. Y es que hoy resulta más doloroso morir los familiares que entran a la uci del hospital para estar aislados por contraer el coronavirus, encontrándose sin parientes, solos y sin consuelo al morir. A esto se suma que muy pocos profesionales de la salud están educados para dar cuidados paliativos con los cuales acompañar a los enfermos terminales, según investigaciones recientes. (Fear of death and its relationship to resilience in nursing students: A longitudinal study).

La doctora Silvia Bonino (profesora de Psicología en la Universidad de Turín) recalca que uno de los grandes tabúes de la cultura occidental es invisibilizar la muerte debido a "que viven la ilusión de poder prolongar la existencia a placer gracias a los progresos de la medicina y de la tecnología... El rechazo por morir aleja a los niños de todo contacto con esta experiencia, incluso aunque no se trate de seres queridos, sino incluso de animales de compañía... Para un niño, que le digan que su perrito o su gato está vivo, pero se ha ido, no es de ningún consuelo, porque equivale a decirle que un ser amado le ha abandonado, sin responder a su pregunta de por qué. El riesgo es que ellos, a causa de su egocentrismo cognitivo, se consideren culpables de este doloroso vacío, llenándolos de sentimientos dañinos de culpa... Aún más dañino es esconder la muerte de sus abuelos, con los que a menudo tienen relaciones de gran ternura y afecto, pensando protegerles del sufrimiento, con la noción sobreentendida que el sufrimiento es solo un mal. La verdad es el inconfesable deseo de los padres de protegerse a sí mismos frente a los niños, ante un acontecimiento que, quizás, como hijos, les cuesta afrontar o les afecta profundamente". (Psicología Contemporánea, septiembre/octubre 2019).

Algunas ideas para platicar naturalmente de la muerte con los chiquitines:

a) No esperar a que la muerte se produzca en el hogar para empezar a hablar con los hijos de un elemento compartido: la mortalidad. Son importantes los momentos de ritualidad colectiva, como las fiestas dedicadas a los que ya no están (2 de noviembre en la Iglesia Católica). Se aprovecha para responder a las inquietudes sin que haya carga emocional de una muerte reciente.

b) Ayudarles a reconocer que está inscrito en el corazón humano el deseo de honrar a los ancestros, enterrándoles con dignidad, tal como lo evidencia el estudio de la cultura e historia humanas.

c) Darles contestaciones a sus inquietudes acordes a su edad, evitando elucubraciones teológicas o filosóficas.

d) La idea de hablar de la muerte debe ser compartida por ambos padres, para no marearlo con contradicciones irreconciliables por no contar la misma versión.

e) Hablar de la muerte ayuda a madurar al obligar a tener una mirada trascendente, con la conciencia que intentar comprenderla es un proceso que dura toda la vida, desde la infancia hasta la vejez.

f) Ir al cementerio físicamente ayuda a cerrar ciclos del duelo y superar traumas.

g) Dialogar desde la fe de padres. Si es una familia cristiana, recordar que la muerte no es el final sino su transformación de la vida. Que existe la esperanza de la resurrección.