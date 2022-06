El valor de la primogenitura

La primogenitura fue establecida por Dios, es un privilegio y una responsabilidad para el hijo mayor, quien recibe el doble de la herencia y la bendición de su padre para cumplir con la misión de velar por su madre y sus hermanos. El primogénito, por obediencia y para agradar a su padre y pueda morir en paz, asume con responsabilidad y buena voluntad su misión.

Sin embargo, no siempre los hijos mayores se interesan por su primogenitura e incluso algunos llegan a despreciarla. Así nos lo muestra la historia de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac con Rebeca: "Y Jacob respondió; véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura" (Ge.25.31-34).

La primogenitura es una forma de entender la oferta que Dios nos hace de recibirnos como hijos por medio de Cristo. Se trata de una invitación directa de parte de Dios para asumir nuestro rol de hijos legítimos: "Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos" (Heb.12.22-23a).

Rechazar o menospreciar la primogenitura es una expresión de desinterés por Dios y por su Ley; esto es conocido en la Biblia como iniquidad y se encuentra en la base de todo pecado, es decir que nos expone a vivir experiencias contrarias a su Ley con las graves consecuencias que esto conlleva. Contrariamente, el interés y reconocimiento de su plan nos guarda de iniquidad y nos aleja del pecado.

Asumir nuestra posición de hijos no nos eximirá de ser tentados, seguiremos expuestos a provocaciones de diversa índole tales como: dinero, poder, perversión sexual, ocultismo, orgullo, espíritu de muerte o cualquier otra cosa contraria al plan de Dios. De allí, la importancia de entender profundamente y con respaldo bíblico en qué consiste el llamado de Dios para nuestras vidas y asumirlo responsablemente.

Es entonces cuando tendremos acceso a las promesas establecidas en su palabra, tales como entender el propósito de Dios para nuestra vida: "Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre pero mi propósito prevalecerá" (Prov.19.21); saber que contaremos con la provisión requerida: "Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús" (Fil.4.19); obtener su protección: "Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio" (Is.54.17a); contar con sanidad: "Ciertamente llevó él nuestras enfermedades" (Is.53.4); disfrutar de su paz y de su gozo: "porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo" (Rom.14.17); tener alcance a su sabiduría: "Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios" (Sgo. 1.5); y sobre todo, lograr la unidad con Él en la tierra y para la eternidad: "Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro" (Rom.8.38-39).