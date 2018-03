El valor de los pequeños pasos (y 2)

Lee también

Hacerlo es lo realmente difícil. Seguir ciertos pasos ayuda a fomentar el orden de ideas y la realización de las mismas bien priorizadas, por eso: deben estar escritas, ordenadas según nuestra factibilidad, y algo que a veces olvidamos es que las metas no están escritas en piedra y pueden ser flexibles e incluso cambiables, no sabemos si la empresa en la que anhelamos trabajar puede quebrar y cerrar operaciones u otro caso inusual, por lo que incluyamos reevaluar las metas periódicamente y cambiar si es necesario el rumbo para lograr lo establecido.Algunos de esos pasos son: escribir la visión es fundamental (la meta) y la misión que nos proponemos, si tenemos claro esto, pedir ayuda de cómo realizarlo no está de más; así podremos ver claramente las acciones a seguir, una vez establecemos esto revisemos si nos falta algo, organicémonos y prioricemos; si eso se puede entender, medir, se cree alcanzable, es realista y con fecha límite, estamos casi listos, dejemos que nos invada el sentimiento de motivación personal y hasta entonces empecemos a trabajar por nuestras metas.¡Feliz 2017!