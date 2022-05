El valor que debe brindársele al docente universitario

Cuando un estudiante universitario se gradúa y brinda el discurso frente a la comunidad universitaria, honor que tiene por sus excelentes calificaciones o Coeficientes de Unidades de Mérito (CUM), tendría que mencionar a los docentes universitarios que le esculpieron el camino hacia el éxito. Un estudiante universitario es como una piedra sin pulir, en el camino va aprendiendo hasta su forma de visualizar el entorno. Es el docente universitario que le enseña a echar alas e independizarse.

Los docentes universitarios brindan un valor extra a los estudiantes, no solo enseñan los conocimientos en las diferentes carreras y cátedras; además, enseñan valores, les hablan a los estudiantes de cómo enfrentar la vida, les incorporan ejemplos de los profesionales exitosos.

No se nos olvide que un docente universitario es también un ser humano, tiene una familia, ha pasado dificultades para cumplir sus metas. Se ha preparado para un día estar enseñando en las aulas. Un aspecto importante que los rectores deben considerar es que los docentes universitarios tendrán que tener mejores salarios igual que los docentes de otros países. Acá no exhorto en sí de cuánto tendrían que ganar; pero, se sabe que no son sueldos acordes a su trabajo. Algunas universidades pagan a cinco dólares la hora clase. Eso no es dignificar el trabajo del maestro. En El Salvador aún contratan a docentes que no poseen una maestría o doctorado.

Algunos estudiantes ni siquiera saben o se recuerdan del nombre de su docente, profesor, maestro, facilitador o como se le desee llamar. Los docentes universitarios son los que tienen la última llave para terminar de formar al joven que anhela graduarse y ejercer lo aprendido.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) deben valorar más el trabajo del docente universitario. Es complejo analizar a todo lo que se enfrenta un docente, en el aula universitaria existe una variedad de pensamientos, clases sociales, inteligencias múltiples, problemas sociales, culturales, psicológicos, económicos, etcétera.

Con respecto a la evaluación del desempeño del docente, son tantas variables que se identifican. A veces se evalúa al docente como que si fuese un robot, una máquina. Algunos docentes son bien evaluados porque están bien capacitados y cumplen todos los requerimientos que la universidad desea; sin embargo, no se debe olvidar de la importancia que tienen.

El docente universitario, sea hora clase, a medio tiempo o tiempo completo, debe tener las competencias necesarias para afrontar los retos de la globalización, debe recibir capacitaciones, becas y oportunidades de superación. Se debe valorar que el docente universitario está en un constante proceso de aprendizaje, se le evalúa en cada ciclo, el docente aprende sobre la mejora continua, se debe acoplar a reingenierías de parte de las universidades, etcétera. Lo idóneo sería que la mayoría de docentes universitarios posean grado de maestría o doctorado, para ello, tendrían que tener el apoyo de parte de las universidades.

El trabajo del docente universitario es crucial para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Un docente universitario debe contar con bases pedagógicas para el proceso enseñanza-aprendizaje. En otro contexto, los docentes a tiempo completo tienen el compromiso de incorporarse a trabajos administrativos, hacer investigación, proyección social y muchas tareas diarias.

En conclusión, cada docente universitario tiene en sus manos la misión de formar profesionales competentes, éticos, críticos; enseñar a sus estudiantes a ser más humanos; les enseñan que pueden transformar al mundo y a la sociedad. Por eso y muchas razones, se debe valorar más su trabajo.