El verdadero propósito

Se ha escrito tanto sobre la idea fatal del gobierno de hacer moneda de curso legal y uso obligatorio el bitcóin, que pesa escribir sobre el tema, los sensatos y conocedores desnudan diariamente los problemas para su implementación, la ruina que traería, la afectación de los intereses de los actuales usuarios del dólar (todos), la probabilidad de quebrar la economía en corto plazo y a los agentes económicos privados, de los problemas de lavado de dinero, narcotráfico y corrupción que fomentaría (hay quienes piensan firmemente que es el verdadero fin), que repetirlo es tedioso. Pero parece ser que el señor que maneja el país no está dispuesto a retroceder, en consecuencia con sus otras actuaciones erráticas fuera de la ley.

Si hay tanta evidencia y voces calificadas que advierten el desastre, solo cabe pensar como la mayoría de las acciones de este gobierno en propósitos diferentes de lo que declaran, en conspiraciones inconfesables que es lo que queda cuando se agotan los propósitos declarados y defendidos por el presidente (muy mal por cierto).

Quienes adversan la lógica del bitcóin mencionan algunas de esas probables verdaderas motivaciones detrás de la realidad absurda que vivimos y parece que se viene encima a cualquier costo político, que los tendrá y grandes.

Casi todos mencionan que se presta para el manejo de dinero sucio, lavado en gran escala, fondos de narcotráfico, armas, personas, dineros mal habidos por corrupción en el país y fuera de él, El Salvador podría, dicen, convertirse en el paraíso del lavado de fondos oscuros. Pero lo sitúan como un efecto colateral de la iniciativa presidencial, no como el verdadero motivo estratégico.

Prestigiosos como la revista Foreign Policy sostienen que la verdadera razón es que Bukele busca por medio de este artificio financiar su déficit, conseguir el dinero que le hace falta para funcionar, su salida financiera.

Conseguir el dinero para funcionar no sería tan difícil con el FMI y luego Banco Mundial. El escollo con esta salida es que ambas instituciones exigen rendimiento de cuentas de lo gastado y por gastar, no aceptan la situación altamente irregular de gobierno de facto judicial y de Fiscalía General, a pesar de que son generalmente diplomáticos para expresarse, ellos y su principal contribuyente EUA no aprueban el golpe de Estado ni la ilegalidad e irregularidades que vivimos por esa causa.

El presidente fue duro al responder, tensando las relaciones al máximo con nuestro principal socio comercial de ayuda y geopolítico, "no hay retroceso, si nos quieren acompañar, bienvenidos; si no, lo comprenderemos", parecía el desafío de un grande a un igual, a un par, no el que de verdad somos, un país minúsculo desafiando a la aún mayor potencia económica del mundo, haciendo un risible amago de chantaje de "si no les gusta me voy con China", de lo que los orientales, sabios y pacientes, diplomáticamente se han desmarcado. No tienen ningún interés geopolítico en El Salvador para meterse en un conflicto con EUA, regalar un estadio que no necesitamos y unos juegos mecánicos parece ser todo hasta ahora.

Entonces, cada vez más arrinconado por las realidades, pero aparentemente dispuesto a seguir adelante (y matarnos) sin importar qué pase, tiene que haber un propósito muy poderoso e inconfesable para seguir con esta locura.

¿Quedarse con las remesas? ¿Quedarse con los fondos de pensiones? ¿Desdolarizar sin decirlo? Todo necesitaría nuevas leyes y afectaría muchísimos bolsillos. ¿El robo del siglo y mucho más? Usted diga, amigo lector.