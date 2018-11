Elección de magistrados. Acuerdos de Paz, reformas constitucionales e independencia judicial

Los Acuerdos de Paz establecieron una nueva organización de la Corte Suprema de Justicia y de la elección de los magistrados por dos tercios de votos de los diputados, para el período de 9 años, con una renovación cada 3 años de un tercio de los 15 magistrados. Se pactó que la elección se haría de una lista de candidatos que formaría el Consejo Nacional de la Judicatura y las entidades de abogados, donde estarían representadas las más relevantes corrientes del "pensamiento jurídico"; y que se asignaría no menos del 6 % del presupuesto del Estado al Órgano Judicial, garantizándose con ello la independencia judicial, lo cual constituye el avance trascendental de los Acuerdos de Paz en materia judicial.

Asimismo se pactó que "la Sala de lo Constitucional estará integrada por cinco Magistrados designados como tales por la Asamblea Legislativa. Su Presidente será designado por la Asamblea Legislativa en cada ocasión en que le corresponda elegir Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También será Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Órgano Judicial". En los Acuerdos de Paz no se pactó que los magistrados de la Sala serían renovados cada 3 años.

Estos Acuerdos fueron incorporados íntegramente en las reformas constitucionales de 1991, en las cuales no se facultó a la Asamblea Legislativa para renovar cada 3 años a la Sala, ya que su elección sería para 9 años (art. 174 y 186 Cn.). Lo que sí se consignó en las reformas es que el único cargo que debía ser renovado o ratificado cada 3 años sería el del presidente de la Sala, por lo que para interpretar el sentido de las reformas constitucionales se deben consultar los Acuerdos de Paz y tomar en cuenta, además, que la Constitución establece que los funcionarios "no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley". En cuanto a los diputados, la Constitución señala que estos solamente tendrán las facultades señaladas por la Constitución, no pudiendo ampliarlas por disposición de las leyes que ellos mismos aprueban. (art. 131 Cn.).

Lo que hoy está en juego en la elección de magistrados es la independencia judicial y la separación de poderes, que son principios fundamentales del Estado Constitucional de Derecho, y constituyen una garantía para la protección de los derechos y libertades de la población.

Según la Constitución: "Los Magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes". En consecuencia, no deben estar sometidos a ningún otro poder del Estado. (art. 172 Cn.).

La independencia judicial implica la garantía de "inamovilidad" de los magistrados de la Sala, los cuales únicamente pueden ser destituidos por las causas preestablecidas en la ley (art. 186 Cn.). Por lo que renovar cada 3 años su mandato, con la posibilidad de trasladarlos a otras Salas al concluir este período, representaría una amenaza a la independencia e inamovilidad judicial y al sistema de pesos y contrapesos en el interior del Estado, ya que dependiendo del trabajo independiente o sumiso a los partidos, a la Asamblea o al Ejecutivo, así sería la orden de trasladarlos o ratificarlos en su cargo.

Interpretar y aplicar así la Constitución constituiría un desconocimiento de los Acuerdos de Paz y una grave violación a la ley fundamental del país por un Órgano de Estado.

Por lo tanto, no ha sido la Sala la que ha determinado la forma en que debe elegirse a los magistrados, sino los Acuerdos de Paz y las reformas constitucionales.