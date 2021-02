Elecciones del 28 de febrero: después no te quejes

En estas elecciones está en juego el seguir construyendo nuestro frágil proceso democrático, o retroceder a las épocas oscuras de las dictaduras militares. Vamos a apostarle al avance de un proceso democrático que costó miles de vidas, o a una ruptura del proceso que nos traerá nefastas consecuencias.

El viejo truco empleado por caudillos como Chávez u Ortega de hacer un uso táctico de la democracia para acabar estratégicamente con ella, lo estamos experimentando con el gobierno de Bukele. Las evidencias al respecto son abultadas: desobediencia a las leyes y a jueces, desacato a resoluciones de otros poderes e instancias del Estado, anulación o control de instituciones que le incomodan, uso patrimonial del Ejército/PNC y descomposición de sus roles constitucionales, ataques a la prensa/periodistas, difamación y amenazas a los que piensan distinto, concentración indebida de riqueza, entre las evidencias más relevantes.

Muchos hemos venido advirtiendo lo que puede significar la pérdida de pesos y contrapesos, de libertades, de ruptura del Estado de Derecho, etcétera. Sin embargo, ese discurso solo le llega o cobra sentido a una parte relativamente pequeña de la población, sobre todo a la más informada. Pero ¿qué le dicen nuestras preocupaciones a buena parte de la población cuya preocupación principal es la rebusca, el ver si le alcanza lo que vende a diario para alimentar a su familia, al que no encuentra empleo, al que está atrapado en las garras de la usura, al que no tiene para comprar medicinas, al que todos los días le preocupa que no lo vayan a asaltar en el bus, o al que diariamente tiene que entrar y salir de su colonia o comunidad controlada por las pandillas?

Para muchos de ellos, la concentración de poder y la pérdida de la democracia no es una de sus principales preocupaciones. En cierta forma, es algo abstracto, o en el mejor de los casos, algo lejano a sus angustias cotidianas.

Por ello es importante que los que vayan o no a votar el domingo tengan claro cómo la ruptura democrática que enfrentamos impactará sus vidas cotidianas. Si votas por el autoritarismo y por la corrupción que estamos viendo en nuestros gobernantes, después no te quejes. No te quejes de que si vas a pedir información al Seguro Social sobre la confusa causa de muerte de tu pariente, o sobre las causas de tu despido del trabajo, no puedas recurrir al Instituto de Acceso a la Información Pública porque ahora protege a los funcionarios. No te quejes después de que un vecino bien conectado al gobierno o a su partido haga escándalos o afecte tu espacio vecinal sin que la policía haga algo. Tampoco te quejes de que si las pandillas te extorsionan o amenazan, la policía no haga absolutamente nada. Ni te vayas a quejar de que si tienes una disputa de propiedad, herencia o de accidente de tránsito, con personas con "cuello gubernamental", no haya juez ni instancia judicial que resuelva imparcialmente tu caso. Tampoco te quejes de que un día tu hijo sea golpeado/encarcelado injustamente o tu hija violada por un soldado o policía, pues no habrá ningún Chapulín Colorado que venga a defenderlos.

Por otro lado, lo que hemos visto hasta ahora es que lo más que se le viene a la cabeza al gobierno para enfrentar los agudos problemas socioeconómicos y fiscales es el desenfrenado y voraz endeudamiento. Esto se paga caro. Después de las elecciones, vendrán graves consecuencias para la vida cotidiana de toda la población. Entonces, tampoco te vayas a quejar de que las cosas sean mucho más caras porque debido a la corrupción, así como al pésimo manejo de la economía y las finanzas públicas, el dinero no alcanza, y el gobierno tenga que recurrir al aumento del IVA, a nuevos impuestos, o a una caótica e inflacionaria desdolarización que ante la falta de dólares necesita de los colones.

En fin, al no votar o al votar por esquemas antidemocráticos, otros van a decidir por ti... y posiblemente lo harán peor que los mismos de siempre. Entonces, ya no te quejes y aguanta.