Elegir a los mejores: deuda pendiente en elección del IAIP

Los cuestionamientos a los procesos de elección de funcionarios siguen siendo parte de la agenda de sociedad civil. En este caso atañe hablar sobre la elección de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el cual el Centro de Estudios Jurídicos tuvo la oportunidad de participar presentando una candidata por el sector profesional.

Como lo mencionamos en una publicación anterior, la propuesta que realizamos es una abogada experta en temas de transparencia, acceso a la información pública, lucha contra la corrupción, datos abiertos y ética pública. Sin lugar a dudas, cumple con el perfil técnico, pero lastimosamente fue dejada a un lado por el presidente de la república en la última etapa del proceso.

Es lamentable que en estos procesos se deje a un lado la competencia técnica necesaria para ejercer un cargo. No ponemos en duda la calidad profesional de los participantes de todos los sectores; sin embargo, para un puesto que requiere un conocimiento especializado, no queda claro cómo es evaluado ese elemento y tomado en consideración al momento de la elección.

Aquí algunas reflexiones sobre el proceso de elección de comisionados del IAIP. En primer lugar, surge la pregunta del porqué la pobre participación de ciudadanos para ser candidatos a comisionados desde las asociaciones de los diversos sectores de sociedad civil involucrados tales como: profesionales, sindicatos, universidades, periodistas. Incluso, este último aún no ha reunido el cuórum requerido por la Ley de Acceso a la Información Pública para dar continuidad a la elección.

Probablemente, uno de los desincentivos de la ciudadanía que técnicamente es especialista en el tema del derecho de acceso a la información pública es que se sigue pensando que este tipo de cargos públicos son por reparto de intereses políticos y no por meritocracia. Esto debe cambiar, ya que a una entidad con un mandato tan especializado deben llegar los más aptos para el cargo.

En segundo lugar, y dejando a un lado la participación de la ciudadanía, toca hacer un recuento del reciente proceso: se reconoce que tuvo una mejor organización para la realización del proceso de elección en los distintos sectores; fue mejor que la organizada en 2017, para los primeros dos comisionados que fueron renovados (Jaime Campos y Mauricio Vásquez). Continúa siendo frágil la institucionalidad y objetividad cuando las ternas llegan a la presidencia de la república, pues –irónicamente– hay poca transparencia sobre los criterios de elegibilidad de los comisionados que se utiliza al interior de Capres.

No se aplica el principio de máxima publicidad respecto a conocer la metodología de la continuidad del proceso y de la entrevista que en Casa Presidencial se realiza a los candidatos, incluso por qué las mismas no son públicas a la ciudadanía o a los sectores de sociedad civil que participan como observadores. No hay información sobre cuál fue el resultado de las mismas y cómo se aplican los criterios de elegibilidad para la persona técnicamente más idónea para ocupar el cargo.

El IAIP ha sido una institución crucial para la transparencia y la publicación de información que ha conllevado a la investigación de casos de corrupción. Su buen manejo es responsabilidad de los funcionarios electos, como de la ciudadanía como control social. El CEJ seguirá muy de cerca el desarrollo de las labores de los nuevos comisionados.