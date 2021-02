Elementos para el antejuicio

No cabe duda de que El Salvador se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, debido al retroceso democrático que ahora se tiene con la administración Bukele, donde no se respeta la libertad de expresión, se persigue a los opositores y se asesina a aquellos que no comulgan con las Nuevas Ideas, dicho en otras palabras hemos llegado a los años ochenta, cuando las personas eran asesinadas por las opiniones políticas, es lamentable que desde casa presidencial se están utilizando los recursos públicos para fortalecer en el contexto electoral a los partidos NI, GANA y CD.

De manera que el presidente Bukele junto a unos cuantos ministros se creen amos y señores de todo El Salvador, por lo tanto no respetan la Constitución y el resto de normas vigentes; cuando andaban en campaña pidiendo el voto vivían criticando los abusos de poder y la corrupción de los partidos ARENA y el FMLN (con justa razón), pero al llegar al poder no solo han hecho lo mismo, sino que en un año y medio destrozaron la democracia, se acabaron la economía, corrompieron el sistema, institucionalizaron el terrorismo cibernético y persiguen a los opositores por medio de los trol center.

Así mismo permearon la PNC y las FF. AA., instituciones nobles que han jugado un papel importantísimo después de los Acuerdos de Paz, pero ahora al menos las cabezas han convertido a la PNC y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en una sucursal del partido Nuevas Ideas, liderado por el inquilino de casa presidencial; sin embargo, estoy seguro de que dentro de estas dos instituciones nobles hay hombres y mujeres valientes que no están de acuerdo con la instrumentalización política que se ha hecho, por ello saldrán a dar el voto de castigo, ya que es lamentable que se quiera justificar desde la PNC el asesinato de dos militantes del FMLN.

En otras palabras, al presidente Bukele no le importa la vida humana, lo único que le importa es ganar a toda costa las elecciones del 28 de febrero, para obtener la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, junto a los partidos satélites que ahora se cobijan bajo el manto de una popularidad que se ha usado para descalificar, difamar y calumniar a todo aquel ciudadano que osa públicamente desmentir al presidente o pedirle cuenta de cómo han gastado millones de dólares a través de compras amañadas y a sobreprecios, o los contratos otorgados a parientes de funcionarios.

Toda la corrupción que ahora envuelve la administración Bukele está siendo investigada por la FGR y la CCR, cuyos resultados han arrojado un saqueo solo comparado a lo que vinieron a hacer los españoles en el tiempo de la conquista, para muestra un botón: el gobierno central no sabe cómo justificar los $300 que se dio de beneficio a más de 600,000 ciudadanos que supuestamente recibieron el dinero, pero los criterios son desconocidos, y como lo establece la CCR, una misma persona recibió 1,293 veces los $300, es decir que estaba tan mal ese ciudadano que el presidente decidió darle un total de $387,900.

En consecuencia, la corrupción, el nepotismo, las desobediencias reiteradas a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, el irrespeto hacia otros funcionarios, la mordaza a los medios de comunicación que lo interpelan, la instrumentalización de la PNC y las FF. AA., la irrupción a la Asamblea Legislativa el 9F pasado cuando pretendía disolver el congreso, y quiso obligar a los diputados a votar por el préstamo, son elementos suficientes para que la Asamblea inicie un antejuicio que evalúe la condición física y mental del presidente, según el artículo 131 n.º 20 de la Constitución.