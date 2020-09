Elena, mi hija, 45 años después...

[email protected]

Hoy hace 45 años nació mi hija, única en mi descendencia, concebida en Bélgica cuando sus padres eran estudiantes, pero nacida en nuestra tierra de donde un día se fue para siempre al continente de donde llegó su bisabuelo materno y su abuelo paterno. La primera nieta de ambas familias, mi hija Elena que tanto he querido y extrañado toda mi vida.

Un cuarto de siglo después, conoció y se casó con el sobrino de una joven y encantadora pareja belga que vino a trabajar en Naciones Unidas en la década de los sesenta, desarrollando una linda amistad con sus abuelos maternos. Procrearon dos hijos que son belgas, Gabriel y Valentina, de 17 y 15 años, que me llamaron Pic-Pic, por la barba que pica, desde que comenzaron a hablar al mismo tiempo español y francés. Mis adorados nietos que al igual que mi hija vi tan poco desde su nacimiento hasta su adolescencia. Como tantos miles de compatriotas, la preguerra, la guerra, el exilio, y las distancias físicas y de ideas, marcaron desde entonces la vida y relaciones de nuestras familias, y la mía con mi adorada hija.

Nacida a mediados de la década donde el poder político-militar consolidaba las condiciones para el estallido de la guerra civil de la siguiente década, su padre regresó casi un año después prácticamente a conocerla e iniciar su vida profesional como profesor universitario, y su vida política en el principal partido de la oposición en aquellas elecciones fraudulentas donde las urnas estaban llenas al comenzar la votación. Tres años en la oposición política, y 3 meses en el gobierno, salí al exilio después del asesinato de mi amigo y compañero Mario Zamora Rivas y de aparecer en una lista oficial de 148 “subversivos” publicada por el ejército de la república. Luego vino un prolongado exilio entre Washington, Managua y Austin, combinando alternadamente el trabajo por una solución política al conflicto, el trabajo profesional y algunos años de estudios doctorales.

La primera vez que volví a ver a Elena casi un año después de haber salido del país, viajé de Washington a Guadalajara donde vivía con su madre y sus abuelos que me recibieron y alojaron amablemente. Pocos minutos después de abrazarla, mi Elenita me cantó el himno de ARENA elevando la voz cuando decía “El Salvador será la tumba donde los rojos...”, disimulando mi tristeza y conteniendo las lágrimas... Durante los siguientes 4 años solo pude verla dos veces más, la última en Washington en 1985 con 9 años y medio de edad, quedándose un par de meses en nuestra casa donde conoció a mi esposa por primera vez. Cómo explicarle entonces y antes que en el tiempo que representé a la comisión político-diplomática del FDR-FMLN en Washington tomé la decisión de no comunicarme con ella para minimizar cualquier riesgo a su seguridad, o que no convenía llamarla viviendo en Managua. Cómo explicarle que la llevaba siempre en mi corazón y pensamientos, y que la quería tanto, más allá de las distancias diversas …

La volví a ver cuando regresé brevemente al país en 1990, y en 1991 en que trabajé en Naciones Unidas 3 meses antes de regresar definitivamente al país con mi esposa en junio de 1992, estando por comenzar su último año de bachillerato. Vivió con nosotros un año y pico antes de irse a conocer más a sus tías, primos y abuela en Washington, a trabajar y ahorrar para después irse a Europa donde conoció a su familia paterna y al hermano y esposa de aquellos jóvenes belgas que vinieron a El Salvador. Ellos la conectaron en Washington con quien sería su esposo y el padre de sus dos hijos. Después de estudiar en la London School of Economics, se casó e hizo su vida familiar y profesional en Bruselas sin regresar nunca más a vivir a su país.

La semana pasada, con el corazón partido, despidió a su hijo que se fue a estudiar sus últimos dos años de bachillerato a una prestigiosa escuela -The Atlantic College en Gales- después de haber convivido con él toda su vida. Yo la despedí hace más de un cuarto de siglo con solo un año de haber convivido juntos en la vida.

Hace 45 años la vi recién nacida, y desde entonces la quiero y extraño tanto, con la nostalgia compartida por muchos padres que por la guerra y el éxodo de nuestras familias, vimos tan poco a nuestros hijos en la vida. ¡Felicidades, mi querida Elena!