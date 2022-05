No quiero ser aguafiestas sugiriendo cómo se tiene que conducir la política en mi país, sería pretencioso de mi parte, pero cada dos por tres me llegan ciertos temores cómo le vamos a hacer para salir de este embrollo económico. La situación está embarazosa, no está fácil, el gobierno ha hecho algunas cosas buenas, no para merecer las tablas, pero sí las palmas, verbigracia la pandemia.

Buena parte de la población observa de refilón de dónde vamos a sacar la plata para pagar los préstamos y para mayor inri estamos pausados con el país de las mil oportunidades. Particularmente hago un examen meticuloso cuáles son los derroteros a seguir. Está el grupo de fervorosos que comulgan con la ideología aunque tergiversada pero comulgan y el votante circunstancial instalado en la sorpresa y la algarabía, buena parte ingenuo. Uno de los problemas es que no sabemos cuánto debemos ni cómo lo debemos, incluso se especula a quién le debemos, por ese lado estamos fregados, quiero colegir que hay cuentas alegres de perpetuarse en el poder y en el camino se van desenredando las cosas. Hay columnistas que han hecho buenas aportaciones comentando cuáles son las veredas para desenredar el ovillo de los problemas económicos.

No se puede ser tan obstinado en creer que uno tiene la varita mágica, dicen los entendidos en materias espirituales que la humildad consiste en respetar los puntos de vista ajenos y aceptar cuando uno está equivocado. Mi padre me decía: en la vida hay que hacer amigos, al final eso es lo que te queda y dentro de ese abanico de amigos hay uno que tiene una frase, "amor no quita conocimiento", como sinónimo de que apreciar a alguien no le vas a decir sus verdades. No quiero reventar o desagradar a nadie pero hay adeptos cercanos al mero mero que le puedan decir las cosas que no están bien, si no nos vamos a ir en ese combo todos los salvadoreños, incluyendo la oferta "compre uno y llévese dos". A menudo muchos de ellos se reprimen por respeto, otros por virtud y otros por astucia.

Los fieles y crédulos al sistema tienen que comprender que las cosas no están bien, en lenguaje de buen salvadoreño el "bolado" no va bien independientemente los afectos. Yo voté por ese muchacho que nos ofrecía trabajo, con esta declaración no estoy facultando a nadie para que me haga un inventario ideológico, al contrario, estoy siendo sincero que es parte del carácter de una persona. Aquí se hacen señalamientos candorosos, no son acres, puntillosos como en otros países que confrontan con latigazos verbales. Se empieza a escuchar anuncios sublimes en la televisión que las cosas van como la espuma y que el nefelismo nos espera, son somníferos electorales.

En otro orden de detalles, hace varios días un amigo me contó que pasaba a tres o cuatro cuadras de distancia de la asamblea legislativa y escuchaba a un señor con voz estentórea que decía "váyanse, váyanse", mi amigo venía afligido, padece del sistema nervioso, pero después supimos que no era con él, la gritolera que tenían era una escaramuza dentro de la bancada cian. Mi corazón no está carbonado pero traten de hacer todo bien, si no nos va a tocar como "el ángel del farolito", solo ver pasar. Según mi estragada calculadora que solo tiene dos funciones, "sumar y multiplicar", están a tiempo todavía.