En Centroamérica, no todos los gobiernos se solidarizan con la grey nicaragüense

Los católicos nicaragüenses no pudieron disfrutar de la procesión de la Virgen de Fátima el fin de semana. Las actividades fueron prohibidas por la dictadura de Daniel Ortega, que además permitió la realización de la correspondiente misa en la Catedral de Managua sólo bajo estrictas medidas de seguridad.

En imágenes que le han dado la vuelta al mundo se aprecia a un sacerdote enfrentarse a las fuerzas de seguridad luego de que los esbirros del régimen de Ortega impidieron a los feligreses el acceso al templo de San Miguel de Masaya. "Si me van a disparar, háganlo. No les tengo miedo", se escuchan las palabras del religioso a los hombres que armados y con rostro impertérrito impidieron la celebración de la eucaristía.

Son días de intolerancia en Nicaragua, en un contexto en el que la dictadura, una vez desmontado en su totalidad el periodismo independiente, le está negando el derecho a la libertad de expresión a su población. Pero que la persecución se haya extendido contra el clero es prácticamente el último escalón en la destrucción del republicanismo en aquel sufrido país.

El obispo de Matagalpa, uno de los hombres de fe que no ha tenido más remedio que fustigar la ignominia del régimen orteguista, cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos ya cumplen una decena de días encerrados en la curia de esa ciudad, mientras la pantomima de justicia al servicio del criminal que dirige ese Estado decide qué hacer con ellos, luego de haberlos tildado de terroristas y acusarlos de organizar grupos violentos para desestabilizar al gobierno.

Aunque la grey católica centroamericana no puede sino solidarizarse y lamentar la infamia que se levanta contra la Iglesia de Nicaragua, también le cabe admirar ese ejemplo de compromiso y congruencia, en unas condiciones y época en la que la inercia es a la cobardía, a la conveniencia y al silencio cómplice. Esa invitación al mutis más miserable si no es que a la connivencia indigna se ha profundizado incluso entre algunas denominaciones religiosas en varios países del istmo disfrazada de neopentecostalismo, aunque no sean sino estrategias para consolidar una agenda de derechos humanos conservadora, servil a nuevas fuerzas políticas hegemónicas.

Que el cristianismo tenga en el corazón de su ejercicio la reflexión sobre la utopía, sobre órdenes sociales superiores, diferentes y posibles basados en la solidaridad, la justicia y la verdad, ha motivado muchas veces a su Iglesia a pronunciarse sobre la disputa política y la esfera de lo público. La desviación en materia democrática que se observa en el Triángulo Norte y en Nicaragua es tal que ya no se necesita de grandes disquisiciones teológicas para alcanzar las conclusiones más valientes y comprometedoras.

¿Qué conclusiones son esas? Una sola: que la actividad del Estado, el quehacer político y el servicio público deben estar inspirados en el Evangelio. Y en épocas de represión, autoritarismo, clasismo y corrupción, reivindicar esa creencia y verbalizarla es suficiente para que el clero y la feligresía sean objeto de censura e intimidación.

Tan modernas son las enseñanzas heredadas de la tradición judeo cristiana que sigue siendo más fácil que los hombres de fe abracen esas palabras y que quienes detentan el poder abjuren de ellas, como quedó demostrado en la sesión de la Organización de Estados Americanos hace pocos días. Sí, la pobreza de algunos corazones es tal que pueden ser los primeros para difamar y amenazas, pero flaquean ante el compromiso moral de acompañar, siquiera diplomáticamente, a los ciudadanos nicaragüenses. Esa flaqueza no es sólo un rasgo espiritual, sino una declaración de principios e intenciones a la que los salvadoreños, cristianos o no, deben ponerle mucha más atención.