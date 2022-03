En Nicaragua se escucha la voz de un hombre valiente

Una luz se ha encendido en Nicaragua, tenue pero esperanzadora para esa nación.

Ayer, en una intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que debía ser rutinaria, el embajador del tirano Daniel Ortega rompió con el régimen al reconocer que en su país no hay ni Estado de derecho ni separación de poderes, que la libertad de prensa ha sido destruida y a que efectos prácticos, tampoco funciona sociedad civil ni oposición de ninguna índole. Pero además, aseveró que en el mismo gobierno hay muchas personas cansadas de la dictadura.

En unas palabras que no son válidas sólo en Nicaragua sino en varios países de una Centroamérica en la que corren al mismo tiempo una epidemia de autoritarismo y un contagio de cobardía disfrazada de pragmatismo, el embajador de Ortega se dignificó diciendo que guardar silencio ya no es posible, y que debió pronunciarse pese a su miedo por el futuro de su familia. "Tengo que hablar porque, si no lo hago, las piedras hablarán por mí".

Aunque el control social de la dictadura orteguista es incuestionable, una deconstrucción del tejido ciudadano que comenzó hace década y media y que ya no se ahorra ningún disimulo, con todos sus opositores y adversarios presos o exiliados, la declaración del diplomático ante la OEA es un síntoma de agotamiento y desesperación que no pasará desapercibido. Por la entidad del declarante, por la tribuna en la que decidió hacer su denuncia y por el contenido de su discurso, queda claro que su autoinmolación política no es una excentricidad sino una redención pese a la seducción de los beneficios que esconde la complicidad con el régimen.

El ahora exfuncionario orteguista conocía bien esos beneficios; antes de pasar al servicio diplomático del dictador, fue uno de los cientos de periodistas que se prestaron al juego de apariencias y a las lisonjas vergonzantes alrededor del mandatario y de su familia. Pero las iniquidades han terminado superándolo y aunque las consecuencias pueden ser potencialmente devastadoras para su seguridad, ha enviado un mensaje que no debe resonar sólo en tierras de Nicoya sino en todo rincón del istmo en el que haya gente valiente, amante de la libertad y de la justicia.

Mientras esa nación pierde un funcionario y gana una conciencia, en El Salvador el oficialismo continúa tragándoselo todo. Todo indica que la Procuraduría de los Derechos Humanos se ha unido al concierto de complicidad, silencio y genuflexión con el régimen de Bukele. Sólo así se explica el silencio del titular luego de que el procurador en funciones descabezó a las adjuntas de mujer y familia, niñez y juventud y migrantes y seguridad ciudadana. De las declaraciones acomodaticias y luego desde el silencio ante los abusos que se cometen desde la institucionalidad, la PDDH pasó a canibalizarse, penúltima grada antes de caer en la irrelevancia. Es el manual que el régimen sigue disciplinadamente para mantener a raya cualquier posibilidad de contraloría y fiscalización de su poder y excesos, como ya ocurrió entre otras y de un modo tan vulgar como público con el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Nicaragua es desde hace años el espejo en el que los demócratas centroamericanos deben mirarse. El espectro nicaragüense demuestra y recuerda que por más fuerza bruta e intimidación a su servicio, los dictadores no llegan lejos sin la complicidad por omisión, cobardía o corrupción de la gran empresa, la academia, los burócratas y el pueblo llano.

Un hombre bueno puede ser el inicio de los grandes cambios, pero el silencio de los hombres buenos también puede ser la tumba de democracia, justicia y república.